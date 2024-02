Kyzlink vyměnil Jadran za Polsko: Stěhovali jsme se s těžkým srdcem

Wloclawek vede suverénně polskou ligu, vy patříte k vytěžovaným hráčům. Takže zatím spokojenost s přesunem?

„Záleží, po jaké stránce se to vezme. Život je plný kontrastů a na jihu Itálie se žije trochu líp než ve středu Polska. Ale po profesní stránce jsem spokojený, protože jsem se připojil k týmu, který prozatím dominuje lize a cíl má celou ligu vyhrát. Na to si nemůžu stěžovat.“

Co bylo špatně, že jste musel opustit Brindisi?

„V Itálii nebylo špatně nic, ale výsledkově jsme bohužel nenaplnili očekávání a s tím souvisely změny v kádru a podpis dalších Američanů. V Itálii je limit pouze šesti zahraničních hráčů na tým a já jsem se dostal do situace, kdy jsem byl sedmý a už nemělo smysl v týmu setrvávat.“

Jak přesto hodnotíte italskou zkušenost?

„Skvěle, protože pro život je jih Itálie úplně úžasná oblast. Když jsem ty dva měsíce hrál, tak jsem měl na hřišti velkou zodpovědnost a hodně minut, po dlouhé době jsem si vyzkoušel i roli rozehrávače, takže jediné, co bylo negativní, byly výsledky.“

Odcházelo se vám s těžkým srdcem?

„Ano, můžu to tak říct, to místo jsem úplně nechtěl opouštět, ale naskytla se nová příležitost.“

Bylo hledání nového angažmá v rozjeté sezoně složité?

„Paradoxně to je jednoduché. Na přelomu ledna a února se na trhu otevírá spousta zajímavých příležitostí, protože některé týmy nejsou spokojené s výkony svých hráčů nebo se jim někdo zraní. Takže už ze zkušenosti z minulých let vím, že leden únor je na přestup adekvátní.“

Jak snáší změny prostředí rodina? S bývalou reprezentantkou Karolínou Elhotovou máte tříletou dceru a ročního syna.

„Nejtěžší je samozřejmě cestování s rodinou, se dvěma dětmi není úplně jednoduché sbalit si kufry a přesunout se do jiné země. Ale na všechno se dá zvyknout a myslím, že i moje žena je vůči tomu tolerantní, a zas takový problém to nebyl. Děti jsou ještě malé, ale ve chvíli, kdy začnou chodit do školy, tak bychom určitě nechtěli žít takhle kočovným způsobem života a vždycky je vytrhávat z kolektivu, na který si zvyknou. Teď to ještě pár let půjde, takže jsme rádi, že můžeme být takhle flexibilní.“