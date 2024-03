Jízda do Final Four! Hráčky USK porazily Italky a slaví postup

Hráčky USK jasně porazily Schio a postoupily do Final Four • ČTK

Udržely domácí neporazitelnost a splnily další cíl sezony. Basketbalistky USK Praha postoupily potřetí v řadě do Final Four Euroligy. Svěřenky Natálie Hejkové porazily v rozhodujícím čtvrtfinále italské Schio suverénně 74:54, když zazářila autorka 19 bodů Nyara Saballyová. „Ale nebylo to zásluhou jedné nebo dvou hráček. Zasloužil se o to tým, čehož si ceníme,“ prohlásila trenérka vítězek.

Bez zraněné ústřední rozehrávačky a kapitánky Teji Oblakové nastoupily hráčky USK Praha k nejdůležitějšímu zápasu dosavadního průběhu sezony. Od startu druhé čtvrtiny na palubovce haly Královka jasně dominovaly, což ocenily zaplněné tribuny. „Jsem tady už nějaký rok a tentokrát byla atmosféra totálně nejlepší. Velmi nám to pomohlo. V nervózním začátku jsme prohrávaly, ale diváci nás hnali a brzy to už bylo fajn,“ prohlásila pro ČT sport trenérka Natália Hejková.

Schio si díky nečekané domácí výhře (73:61) vynutilo rozhodující čtvrtfinále a na půdě favorita odehrálo nadstandardní úvodní čtvrtinu. Italský celek se ujal sedmibodového vedení, k obratu zavelela Francouzka Valériane Ayayiová ziskem a snadným košem. O několik sekund později pak poslala Veronika Voráčková tříbodovou akcí domácí tým poprvé do vedení (16:14).

Hostujícímu celku tentokrát pomohla na palubovce uzdravená pivotka Julia Reisingerová a právě česká reprezentantka se prosadila v úvodu druhé čtvrtiny jako první. Jenže šlo na dlouhé minuty o poslední body Schia…

V dresu USK naskočila do hry Nyara Saballyová a hvězdná podkošová hráčka ukázala, že se po zranění dostává do obvyklé formy. Osmi body ve druhé čtvrtině nasměrovala tým za postupem. Klíčem však byla také zlepšená obrana, která ničila zbytky útočného sebevědomí hráček Schia.

Dlouhou střeleckou krizi italského týmu ukončila až dvě minuty před koncem poločasu trojkou Giorgia Sottanaová. Přesto se tým USK díky 14bodové šňůře držel v poločase velmi nadějného vedení 34:25.

Start do druhé půle vyšel ideálně svěřenkám trenérky Hejkové, další tvrdou ránu pro Schio nachystala Španělka María Condeová, která trojkou s klaksonem upravila skóre po třech čtvrtinách na 54:42. Náskok se v závěrečné čtvrtině vyšplhal až na 20 bodů, basketbalistky USK tak Schiu vyřazením oplatily těsnou porážku z utkání o třetí místo loňského Final Four.

„Kvalita byla na naší straně. Bránily jsme velmi dobře, dostat jen 54 bodů od Schia je výborné,“ ocenila Hejková obrannou činnost.

Její tým se do Final Four probojoval potřetí za sebou a posedmé v historii. Touží ukončit pětileté čekání na euroligovou medaili. „Přeji si, abychom prošly prvním kolem, protože vždycky hrajeme semi a nějak se nám nedaří dostat se do finále,“ řekla Hejková.

Final Four je na programu od 12. do 14. dubna, místo konání zatím nebylo určeno. Český celek narazí na francouzský tým Villeneuve d'Asc. „Připravíme se, času na to máme hodně. Můžeme doléčit zranění. Kromě Oblakové snad budou všichni zdraví,“ přála si trenérka. Postup si vybojovaly taky dva turecké celky Fenerbahce a Mersin.

Čtvrtfinále play off Euroligy žen - třetí zápasy:

USK Praha - Schio 74:54 (16:16, 18:9, 20:17, 20:12)

Nejvíce bodů: Saballyová 19, Magbegorová 14, Condeová a Voráčková po 11 - Juhászová 15, Guirantesová 10, Sottanaová 8. Fauly: 17:14. Trestné hody: 10/8 - 15/12. Trojky: 2:6. Doskoky: 45:34. Konečný stav série: 2:1.

Mersin - Zaragoza 86:63 (za hosty Holešínská 2 body, 1 asistence), konečný stav série: 2:1, Miškovec - Villeneuve 58:73, konečný stav série: 1:2.