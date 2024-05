V El Nordicu se jiskří. Děčín: Nemáme je rádi. Máme větší talent, zní z Ústí

Válečníci v semifinále s Ústím dvakrát prohrávali, a když jednoznačně ztratili svůj první domácí zápas v úterý (69:83), jejich kouč Tomáš Grepl soptil: „To byl druholigový výkon. Divákům by měli vrátit vstupné.“ Náprava přišla okamžitě. I díky 33 bodům reprezentanta Matěje Svobody, který zapsal střelecký rekord sezony.

„S větším důrazem jsme chodili na doskok, což byl důležitý faktor. Hráli jsme na sto procent po celý zápas. Jsme připravení, ale je otázkou, jestli to dokážeme vždy na hřišti ukázat. Poté, co jsme v úterý hráli nějaký paskvil a shořeli na obranné i útočné polovině, nás Ústí trestalo, hlavně Ty Nichols svou genialitou a těžkými trojkami. Teď byl náš výkon mnohem lepší,“ pochvaloval si trenér Grepl.

El Nordico provází vyprodané haly a na české basketbalové poměry snová atmosféra v obou městech. A také vyrovnaný průběh série, nebyla by náhoda, kdyby dospěla případně až do rozhodujícího sedmého duelu. „Právě přichází zápasy, kde už půjde o všechno,“ věští Grepl s ohledem na utkání číslo pět, jehož vítěz si vybojuje postupový mečbol. „V průběhu sezony jsme my i Ústí byli velmi vyrovnaní, oni uhráli snad o jednu nebo dvě výhry víc, proto skončili v tabulce před námi a začali sérii doma. Ale vzájemně se nemáme čím překvapit. V sobotu to bude řežba, není se na co šetřit,“ pokračuje děčínský stratég.

Čtyřnásobný ligový mistr s Nymburkem a český reprezentant se zkušenostmi z americké univerzitní NCAA Matěj Svoboda po úterním mlčení o den později ústeckého rivala roztrhal rekordními třiatřiceti body. „Po úterku to bylo mých nejhorších 24 hodin v životě. Měli jsme nůž na krku, nechtěli jsme, aby nás Sluneta doma dvakrát porazila a měla mečbol. Předchozí porážku jsme si vyříkali, padala tam ostřejší slova. Očividně na nás platí spíš bič než cukr. To, že jsme teď vyhráli skoro o třicet bodů, o ničem nerozhoduje. Naopak nejdůležitější zápas sezony přijde v sobotu,“ popisuje 27leté děčínské křídlo.

V semifinále jde do tuhého, v Děčíně už emoce plály za doprovodu až poměrně nenávistné atmosféry v hale. Právě mezi Svobodou a Rowanem se jiskřilo, ústecký hráč po faulu a následné strkanici dostal další sportovní chybu a po pátém prohřešku na palubovce předčasně skončil. „Aspoň měl teplou vodu ve sprchách. Honzu Štěrbu chytil kolem hlavy, to mi přišlo za hranou. Věděl jsem, že ho nemůžu atakovat fyzicky, tak jsem se do něj pustil aspoň slovně. Jde do tuhého, bude se přiostřovat,“ ví Svoboda a pokračoval: „My nemáme rádi je, oni zase nás. To platí pro nás hráče i fanoušky. Rivalita mezi oběma městy tady je velká.“

Zároveň děčínští drží na uzdě svého AJ Waltona, jenž se ve čtvrtfinále zapojil do šarvátky proti Brnu a schytal disciplinární trest. „Máme v kabině nějaká pravidla a sankce s pokutami. O ně ale ani tak nejde, největší trest je, pokud ten hráč chybí na hřišti,“ vysvětluje Svoboda.

V derby se jiskří a obzvlášť Američané na obou stranách se často nechají strhnout atmosférou. Do toho si píchl ústecký pivot Jan Karlovarský. „Děčín ví, že jsme talentovanější a mnohem basketbalovější, takže jejich hra je řezat to a provokovat.“

V podobném duchu mluvil trenér Slunety Jan Šotnar. „Děčín ukázal energii a odolnost, to bylo jediné, co mohl udělat. Zmlátit nás. My jsme nedokázali reagovat, podali jsme špatný výkon,“ povzdechl si kouč, který za jeden svůj výlet do hřiště po sporném verdiktu rozhodčích dostal technickou chybu. Zrovna tak děčínské publikum těžko kousalo emocionální grimasy ústeckého šéfa Tomáše Hrubého.

Řežba severočeských rivalů pokračuje v sobotu pátým zápasem. Kdo si vybojuje mečbol, bude mít blíž do finále. Děčín v něm byl už pětkrát, pro Ústecké by šlo o historickou premiéru.