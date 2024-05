Králové z Nymburka vzdali hold Zídkovi. Nová trofej? Extrémně povedená

Už den před zápasem hlásila nymburská hala vyprodáno. Nažhavený celek z Polabí toužil dokončit tažení a po loňském nezdaru znovu slavit český titul. Překvapivý finalista z Ústí nad Labem favoritovi v sérii pořádně zatápěl, jenže v minulém klání na severu bral Nymburk klíčovou výhru díky super výkonu Tye Gordona.

V podobném duchu se nesl první poločas čtvrtečního finále. Nymburským hráčům se dařilo střelecky a naopak Sluneta ztrácela míče a nebyla schopná skórovat z delší vzdálenosti.

„Celou sérii rozhodlo, že jsme prohráli první zápas tady v Nymburku po prodloužení. Teď už jsme neměli tolik energie,“ líčil pro ČT sport ústecký Ty Nichols. Ústí v první půli trefilo jedinou trojku ze 14 pokusů – uspěl až v samém závěru Ladislav Pecka a poločasové skóre se zastavilo na 49:18.

Až ve čtvrté čtvrtině se naplno probral nejužitečnější hráč celé sezony Nichols a Ústí předvedlo bodovou sérii 15:0. Senzační obrat se však v Nymburku nekonal a to i díky MVP finálové série Gordonovi.

Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho sice prohráli poslední desetiminutovku 7:24, přesto mohli začít oslavovat. Český basketbalový obr vybojoval už 19. ligovou trofej za 21 let.

„Náš nástup do zápasu byl excelentní, všichni jsme šlapali, byli jsme agresivní. Začátek udal ráz zápasu,“ hodnotil kapitán domácích Martin Kříž. „Soupeř měl skvělou sezonu. Já jsem rád, že i když jsme v jednom zápase v Ústí klopýtli, mohli jsme to zakončit doma před vyprodanou halou a našimi fanoušky.“

Zkušený nymburský basketbalista převzal zcela nový pohár, který mu symbolicky předali Jiří Zídek mladší a Helena Zídková, manželka legendárního „Andreje“. Právě na jeho počest designově vydařená trofej vznikla. „Tohle pro nás byla jedna z extra motivací. Když jsem pohár přebíral, říkal jsem Georgovi (Jiří Zídek ml.) s paní Zídkovou, že jsem rád, že tohle udělali. Pokaždé, když pohár nad hlavu někdo zvedne, vzpomene si na Andreje a vzdá mu tím hold,“ řekl Kříž pro ČT sport.

To už jeho spoluhráči zapalovali mistrovské doutníky, šampaňské teklo proudem. Historický úspěch slavili i ústečtí basketbalisté, kteří dosáhli poprvé v klubové historii na jednu z medailí. „Asi nám už došla energie, play off bylo dlouhé a naplno se to projevilo. Kluky bych chtěl pochválit, nevzdali to. Stejně jako jsme bojovali celou sezonu, bojovali jsme i v posledním zápase až do konce,“ prohlásil kouč Jan Šotnar, který se s ústeckým klubem loučil se stříbrem na krku.