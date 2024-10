USK láká na modelku. Vrací se po šesti letech, sledují ji statisíce lidí

Isabelle Harrisonová se vrací do USK Praha • Instagram/Isabelle Harrison

Isabelle Harrisonová se vrátila do USK Praha, hodně populární je na sociálních sítích • koláž iSport.cz

Prospat start v pozměněném hracím formátu ženské Euroligy? To by se šeredně vymstilo. Aby se spolufavoritkám prestižní soutěže a obhájkyním bronzu USK Praha dařilo vítězit už od úvodu, má pomoci Isabelle Harrisonová. Českému klubu se povedl zároveň skvělý marketingový tah, basketbalistka-modelka má totiž na Instagramu 200 tisíc sledujících. Americká kráska se vrací na Královku po necelých šesti letech. „Tehdy se stala MVP české ligy, dařilo se jí u nás,“ vzpomíná trenérka Natália Hejková.

Jen tři soupeři ve skupině a poslední dostane už na konci listopadu euroligového padáka. Ne že by se tým USK Praha měl v konkurenci Valencie, italských Benátek a maďarského Györu strachovat o postup do další fáze, podcenit úvod ročníku si však dovolit nemůže. A jelikož až do listopadové pauzy chybí Australanka Ezi Magbegorová a ve WNBA dál bojuje Američanka Brionna Jonesová, dohodl se klub s Isabelle Harrisonovou.

„Je pro nás ideální v tom, že zná klub i prostředí. Jsem jí velmi vděčná, že byla na dva měsíce ochotná podepsat smlouvu. Čekáme na Ezi, která dorazí až po reprezentační přestávce. Potřebuje si oddechnout, původně chtěla přijet až po Vánocích. Ale to bychom už nepřežili,“ vyprávěla trenérka Natália Hejková o komplikacích se skládáním týmu.

Harrisonová přichází z Chicago Sky, se kterým se neprobojovala do play off. Podkošová hráčka nastoupila v základní části WNBA do 36 zápasů, kde průměrně odehrála přes 16 minut a připisovala si 6,5 bodu a 3,9 doskoku na utkání.

„Když jsem ji oslovila, aby nám přišla pomoct, okamžitě odpověděla ano. Možná jí pomohlo v rozhodování i to, že když byla u nás, hrála velmi dobře. Stala se MVP české ligy,“ upozornila Hejková. Jednatřicetiletá rodačka z Nashvillu už s týmem USK získala jak bronzovou medaili z Euroligy, tak i tu zlatou z české ligy. Teď by během krátkého angažmá mohla přilákat další fanoušky na tribuny.

Hned v úvodním startu v lize proti Slovance zapsala double double a ukázala, jak je nažhavená. „Je bezkonfliktní člověk, do kolektivu super. A kromě toho všeho vypadá výborně. Je to modelka,“ zvala Hejková diváky na zápasy.

V rámci Euroligy se Harrisonová poprvé představí na venkovní půdě, ve středu ve Valencii. První domácí zápas odehraje pražský celek 16. října proti Györu, následovat bude cesta do Benátek.

„Vždy máme nejvyšší ambice, ale musíme jít postupně, protože začátek pro nás bude velmi těžký. Chceme projít skupinami až do Final Six,“ uzavřela Hejková.