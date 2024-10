Krejčí vstupuje do čtvrté sezony NBA: nabral svaly, má jisté desítky milionů

Loni touhle dobou byl Vít Krejčí jednou nohou zpět v Evropě. Atlanta se v srpnu zřekla jeho služeb, na přípravném kempu Minnesoty si nevybojoval místo na soupisce a ještě si zranil palec levé ruky, s nímž musel na operaci. Přesto v zoufalé situaci nevyslyšel volání po ústupu do Evropy, vytrval v zámoří a dva dny před Vánoci přišel dárek v podobě dvoucestné smlouvy s Hawks.

Tam na sklonku sezony dostal při zranění opor štědré minuty a demonstroval svůj talent. Šestnácti body zinscenoval velký obrat proti pozdějším mistrům z Bostonu, Charlotte nastřílel osobní rekord 19 bodů, Chicagu jen o bod méně. Trefoval trojky, nesobecky se dělil o míč, dobře bránil a i díky skromnému vystupování se stal oblíbencem fanoušků.

Na svého zaměstnavatele udělal dojem, a proto v červenci podepsal skromný čtyřletý kontrakt na 10 milionů dolarů. Tuto sezonu má plně garantovaný plat 2,163 milionu dolarů (50 milionů korun), v další už jen 1,5 milionu z celkové částky 2,350. A poslední dva roky smlouvy jsou již negarantované. Atlanta se ho může bezbolestně zbavit, a nebo si Krejčí svými výkony získá takové renomé, že jeho cena půjde strmě vzhůru.

„Na konci minulé sezony ukázal velké pokroky. Zosobňuje všechno, co naše organizace žádá od dobrého spoluhráče v kabině,“ prohlásil před pár dny generální manažer Atlanty Landry Fields. Tenhle výrok se dá také přeložit – hodný kluk, který ale nebude moc hrát… Pokud je však v NBA něco jistého, je to fakt, že nikdy nemáte jisté vůbec nic. Krejčí už v minulých letech přesvědčil o psychické odolnosti a tvrdohlavosti, s níž si šel za svým NBA snem. Konečně našel v lize domov a to bylo vše, co žádal.

„Teď se tu chci uchytit jako hráč, vybudovat si jméno. Pořád jsem toho v NBA neodehrál tolik, aby se to stalo. Toužím získat minuty na hřišti a svou roli v týmu,“ vyprávěl na začátku přípravného kempu Hawks. NBA na svých stránkách uvádí Krejčího ještě staré parametry – 203 centimetrů, 88 kilogramů, byť několik kilo ve svalové hmotě musel rozhodně nabrat. Od přírody subtilní mladík zaujal zvětšenou muskulaturou, líčil, jak půlku léta věnoval posilování a druhou rozvíjení rychlosti. „Abych neztratil nic na atletičnosti, ale zesílil. Protože pak budu schopný lépe bránit,“ vysvětloval.

Obrana jako cesta k minutám

Právě obrana je karta, která mu může v tvrdé konkurenci vynést minuty na palubovce, tak jako se to stalo na konci minulého ročníku NBA. Kouč Quin Snyder ho právě za defenzivu chválil. Jestliže tehdy ale Krejčím lepil díry ve zraněními rozloženém kádru, na úsvitu nové sezony je tým nabušený a Čechovo místo se zdá být v tuto chvíli až na konci lavičky.

Vždyť podobné somatotypy mají Hawks v devatenáctileté jedničce letošního draftu Francouzi Zaccharie Risacherovi (206 cm, 91 kg). Za hvězdného Dejaunte Murrayho přišel z New Orleans další skvělý prospekt a obranář Australan Dyson Daniels (21 let, 201 cm, 90 kg), loni udělal obří skok Jalen Johnson (22 let, 203 cm, 99 kg) a už stálicí je De´Andre Hunter (26 let, 203 cm, 100 kg). Ohromná konkurence…

Hawks patří k průměru Východní konference, za pochodu přestavují tým. Chtějí být vyšší, atletičtější, hrát rychle dopředu. Do tohoto schématu Krejčí dobře zapadá. Pokud si udrží vysoké procento úspěšnosti střelby trojek jako v posledním ročníku (41,2), čas na hřišti získá.

„Měl bych bránit ty nejlepší hráče, dodávat spoluhráčům energii, střílet trojky s úspěšností nad čtyřicet procent, dělat rychlá rozhodnutí a zbytečně hru nekomplikovat. Tohle po mně trenér chce,“ uvědomuje si.

Pokud tohle vše zvládne, bude v něm mít Atlanta doslova za pakatel důležitého hráče.

Vít Krejčí v NBA