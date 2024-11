Kyzlink v Číně: Jsem kočovník, nejistota mi vyhovuje. Pomohl Balvín

Toulavé basketbalové boty zanesly Tomáše Kyzlinka před sezonou až do Číny. Napodobil tak svého reprezentačního kolegu Ondřeje Balvína. V druhé nejlidnatější zemi světa se mu zatím líbí. „Basketbal je pro mě i nástroj pro poznávání jiných kultur,“ hlásí jednatřicetiletý hráč celku Ťi-lin Northeast Tigers. Připouští však, že asijské angažmá je také středobodem některých debat na „domácím hřišti,“ kde je jeho partnerkou bývalá basketbalistka Karolína Elhotová.

Je pravda, že jste se do Číny dostal tak nějak náhodou po telefonátu s Ondřejem Balvínem?

„To je naprostá pravda. Jsem přesvědčen, že bych se bez této malé domů reprezentačního spoluhráče na asijský trh nikdy nedostal. Je to extrémně kompetitivní prostředí, kde jsou přísné limity na počet cizinců v týmu. Převážně se zaměřují na Američany. Takže jsem Ondrovi vděčný.“

Původně vám ale volal kvůli referencím na Američana, který hrál polskou ligu jako vy, že?

„Byl to nejlepší střelec polské ligy. Řekl jsem Ondrovi, že jestli typově hledají takového hráče, tak proč nedoporučí mě? On mi odpověděl, že je tam to tempo masakr, každé dva dny zápas. A když se za mě zaručí, je potřeba, abych ty výkony fakt podával. Tam není možné hrát na půl plynu, protože vás okamžitě někdo nahradí.“

Byla původně v tom telefonátu nadsázka, nebo jste skutečně chtěl do Číny?

„Myslel jsem to