Žabiny zakončily základní skupinu Euroligy prohrou, v soutěži ale pokračují

Do nadstavbové fáze, v níž se Žabiny utkají opět systémem doma venku se třemi soupeři ze skupiny A, si český vicemistr přenese čtyři porážky, po dvou s prvním týmem tabulky Mersinem a Bourges. První duel odehrají Brňanky 11. prosince venku, do vánočních svátků stihnou ještě 17. prosince jeden zápas doma.

„Narazili jsme na tým, který je fyzicky někde jinde. Během velké části utkání jsme nestihli celoplošně bránit, tlačit na míč a hrát rychle,“ řekl novinářům kouč Viktor Pruša. „Byla to pro nás další velká lekce. Udělaly jsme moc chyb, musíme se z celého zápasu poučit a vzít si to do dalších duelů v Eurolize,“ uvedla kapitánka Petra Záplatová.

Domácí hráčky vstoupily do utkání skvěle. Ubránily podkošovou sílu Bourges a za pět minut po perfektní kolektivní souhře vedly 10:0. Jenže francouzský tým zpřesnil především střelbu, což v souladu s lepším bráněním vrátilo soupeře do hry.

Ve 14. minutě šlo Bourges poprvé do vedení (24:22). Nepodílely se na tom ani tolik pivotmanky Diabyová a Okonkwová, které daly Žabinám v prvním utkání dohromady 49 bodů, ale spíše křídelnice a rozehrávačky. Žabinám přestala fungovat do té doby výborná obrana, snížilo se i procento úspěšnosti střelby a v poločase vedl favorit rozdílem 13 bodů.

Po změně stran se českému týmu nepodařilo zastavit výsledkový propad. Hráčky Bourges se pestřejší kombinací dostávaly do střeleckých pozic, z nichž se prosazovaly mnohem víc než v úvodu utkání.

Brňankám se ani v této fázi nedala upřít bojovnost a snaha o kolektivní výkon, jenže na každý koš se Prušovy svěřenky příliš nadřely a nepomohly si ani trojkami. Za celý zápas proměnily pouze dva z 23 pokusů.

„To byl další aspekt, který nás srazil. Pokud nemůžeme s protivníkem soupeřit, co se týče fyzických parametrů, musíme to vynahradit střelbou. Ale s takovým procentem to prostě nejde,“ konstatoval Pruša.

Evropská liga basketbalistek - 6. kolo:

Skupina B:

Žabiny Brno - Tango Bourges 65:85 (20:15, 32:45, 47:69).

Nejvíce bodů: Kneževičová 12, Dudášová a Cunaneová po 10 - Greenová 21, Okonkwová 15, Spanuová 14. Fauly: 21:19. Trestné hody: 18/13 - 16/15. Trojky: 2:10. Doskoky: 31:40.

Mersin - Olympiakos Pireus 87:58 (38:30)

Tabulka