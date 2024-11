Konkurence pro Satoranského. Barca bere Brazilce se 466 starty v NBA

Utah, Philadelphia, Washington či Cleveland. To byly zastávky dvaatřicetiletého Raula Neta v NBA. Mezi světovou smetánkou se neztratil. Naposledy rodák z Belo Horizonte působil v domácí soutěži v klubu Pinheiros. Tam se uchýlil po paběrkování ve Fenerbahce.

Brazilec s italským pasem se k Barceloně připojí zatím do konce sezony. Kataláncům se totiž v říjnu zranil klíčový guard Nicolas Laprovittola. A upřímně? Hvězdného Argentince se nedařilo plnohodnotně nahradit z vlastních zdrojů. „Jsem hodně namotivován. S několika hráči Barcelony jsem už hovořil a jsem připraven do toho dát všechno,“ rozplýval se Brazilec pro klubový web.

Brazilec by měl svým herním projevem Laprovittolu nahradit. Sám Argentinec jej vřele vítal při lékařské prohlídce v Hospital de Barcelona. Oba si budou pravděpodobně blízcí nejen svým jihoamerickým původem. Neto si totiž v minulosti podobné zranění kolene přivodil také. „Nyní jsem plně zotavený a cítím se v nejlepší formě za poslední dva roky. Přemýšlím o těžkých chvílích, které jsem v posledním roce zažil. Teď jsem ale v jednom z nejlepších klubů Evropy. V Barceloně,“ pokračoval Brazilec, kterého právě Španělsko vystřelilo do NBA. Jako mladík působil v klubech Gipuzkoa a Murcia.

Momentálně tak Neto bude rozehrávačskou konkurencí pro Tomáše Satoranského, byť brazilský účastník tři světových šampionátů (2010, 2014 a 2023) a tří olympiád (2012, 2016 a 2024) typově je přece jen jiný guard než česká hvězda. Případně by se tak oba mohli doplňovat. Do jisté míry jde ale o zajímavý tah vedení klubu, pro které byl Laprovittola rozehrávačem číslo jedna. Neto přichází do týmu, kde kromě Satoranského působí na pozici dispečera hry ještě Američan Kevin Punter, domácí mistr Evropy 2022 Darío Brizuela či generační talent Juan Núňez. Trochu přetlak, co říkáte?