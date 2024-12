Kouč Slavie se po derby obul do zákazu kritiky sudích: Proč okrádat rodinu

Trenér basketbalistů Slavie Lubomír Růžička se obouvá do rozhodčích, aniž by hodnotil jejich výkon v zápase s USK • youtube.com

V sobotu to na Slavii žilo. Nejprve hokejový tým ve „Vánočním zápase,“ jemuž předcházel bohatý doprovodný program, před nadstandardní návštěvou 2 153 diváků přehrál favorizovaný Vsetín 4:1. Fanoušci, kteří si koupili vstupenku na tento duel, posléze mohli přejít do sousední haly v Edenu na basketbalový duel s USK Praha. Proto i tam dorazila na poměry basketbalové Slavie solidní kulisa.

Po koncích Sparty a Vyšehradu se v nejvyšší soutěži zase utkávají dva pražské celky. Souboj týmů z hlavního města vyšel legendárnímu Blakeu Schilbovi, jenž v minulosti reprezentoval Česko a tentokrát nasázel už v prakticky sportovně důchodovém věku čtyřiceti let 21 bodů a byl nejlepším střelcem USK.

Slávistům, kteří v konfrontaci sedmého a osmého celku tabulky prohráli s USK Praha 81:88, se ve čtvrté čtvrtině vyfaulovali Jelani Watson-Gayle a po něm Radek Pumprla. Ztráta klíčových hráčů rozhodla. A kouč sešívaných Lubomír Růžička měl po zápase pro klubový kanál na Youtube vskutku dlouhou rozpravu.

„K rozhodčím se nemohu vyjadřovat, což je velká škoda. Nebo můžu, ale budu platit pokutu a já mám dvě děti, a proč bych to dělal. Proč bych okrádal svou rodinu na úkor lidí, kteří si neváží vaší práce. Neváží si ani hráčů, kteří jsou na hřišti. A chovají se způsobem, že si ještě odsouhlasíme pravidlo, že se k nim nemůžeme vyjádřit,“ soptil stratég se zkušenostmi z Maďarska.

Od Růžičky to ale nebylo všechno: „Jediné, co mohu udělat je, že sestříhám naše chyby v obraně, budu se snažit zlepšit naši hru v útoku a dál pracovat s tímto družstvem. Zároveň poprosím i videokouče, aby poslal sestřih jeho kolegů Robertu Viklickému (předseda České asociace basketbalových rozhodčích – pozn. red). Aby se také poučili a zamysleli, protože tohle je hazardování s přízní fanoušků.“

Dostal pokutu při změně času

Ostatně basketbalová komise rozhodčích občas přinese úsměvný moment. Stejně jako v hokeji aktéři zápasů nesmí kritizovat pány s píšťalkou do 24 hodin po zápase. V dubnu se do sudích pustil šéf ústecké Slunety Tomáš Hrubý po zápase v Opavě, kde arbitři udělali zásadní chybu, což posléze komise uznala a rozdala sudím flastry i jim pozastavila činnost. Jenže co to bylo Ústeckým platné, když tehdy těsně před play-off padli v prodloužení rozhodujícího zápasu o druhé místo v tabulce.

Hrubý komentoval výkon rozhodčích na síti X druhý den po utkání v 19:52 hodin, zatímco zápas skončil předešlého dne v 19:32. Teoreticky tedy uplynulo 24 hodin, jenže co čert nechtěl – boss nepočítal se změnou času, který se v neděli ve dvě ráno posouval na tři.

„Pokud mají v Praze den, který trvá 23 hodin, budiž, ale já jsem z mého pohledu respektoval lhůtu 24 hodin, která mezi oběma datovými údaji uplynula,“ komentoval bizarní situaci Hrubý. „Zapomněl na posun času. Ale v kontextu toho, co napsal, je úplně jedno, zda se bavíme o minutách nebo hodinách. Ze své pozice si nemůže dovolit napsat, že rozhodčí rozhodli, který tým vyhraje zápas,“ kontroval neoblomně sportovní ředitel ligy Šimon Sedlařík a dlouhodobá přestřelka na trase Hrubý – Sedlařík napsala další díl.

Hrubý nakonec obdržel pokutu osm tisíc korun. Vyšlápne si disciplinárka nyní i na Růžičku ze Slavie?