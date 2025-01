Basketbalistky USK nestačily na favorita. V EL padly proti Fenerbahce

Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály ve čtvrtém kole nadstavbové části Evropské ligy doma s lídrem skupiny F Fenerbahce Istanbul 54:63 a stále nemají jistý postup do play off. Může jim ho ale zajistit případná čtvrteční výhra Zaragozy na palubovce pátých Benátek. České šampionky mají v pětičlenné skupině po odstoupení polských Polkowic na třetím místě bilanci čtyř výher a pěti porážek. Poslední duel je čeká v úterý 28. ledna doma proti Zaragoze.

V barvách vítězek zazářila belgická hvězda Emma Meessemanová s devatenácti body a devíti doskoky. Porážce od obhájkyň prvenství z posledních dvou sezon nezabránil ani double double Brionny Jonesové za dvanáct bodů a stejný počet doskoků. Jedinou další střelkyní s dvouciferným počtem bodů byla také domácí Valériane Ayayiová (jedenáct bodů).

„Jsem lehce zklamaná, ale ukázalo se, že kádr, jaký mají, je tak široký, že jsme odolávaly a odolávaly, až jsme neodolaly. Začaly hrát velmi agresivně v obraně a tím pádem pro nás bylo těžké se vůbec dostat na podkošové hráčky. A když se fauly posuzovaly velmi zvláštně, tak to byl problém. Z toho vyplynulo, že když jsme to ztratily kvůli agresivní obraně, tak druhá přihrávka už byla naivní. Proto jsme daly jen 54 bodů. Na druhé straně dostat od Fener 63 bodů není špatné,“ řekla novinářům trenérka USK Natália Hejková.

Skóre otevřela po 108 sekundách Jonesová, která dala v úvodu šest z deseti bodů USK, ale Fenerbahce pětkrát dorovnalo náskok domácích, než přišla osmibodová šňůra pražského celku a náskok 18:10. Dvěma úspěšnými střelami se na tom podílela krátce po nástupu na hřiště Emese Hofová. Těsně před koncem první čtvrtiny přerušila sérii Tina Charlesová.

Druhou desetiminutovku začala první trojkou zápasu Ayayiová a ve dvanácté minutě po jejích dvou trestných hodech domácí hráčky vedly už 25:14. Fenerbahce však zareagovalo sérií 8:0, kterou sice přeťala Veronika Voráčková, ale turecký tým pokračoval ve stahování ztráty. Za stavu 27:26 se trefila z dálky domácí Maite Cazorlaová. V 39. minutě už první trojkou Fenerbahce srovnala Julie Allemandová na 32:32 a před poločasem po jednom úspěšném trestném hodu Gabby Williamsové vedl poprvé lídr skupiny 35:34.

Třetí čtvrtinu odstartovala košem Jonesová, ale byl to poslední náskok USK v utkání. Fenerbahce odskočilo sedmi body v řadě - čtyři dala francouzská hvězda Williamsová a mezitím se trefila za tři body Meessemanová, nejužitečnější hráčka Evropské ligy z minulých dvou sezon. V úvodu závěrečné čtvrtiny Fenerbahce už potřetí uniklo na rozdíl osmi bodů. Tereza Vyoralová s Ayayiovou ještě zkorigovaly na 49:53, ale závěr si favorit pohlídal. Na rozdíl devíti bodů upravila trojkou Cazorlaová.

Pražanky srážely také ztráty a měly jich 21. „Už v prvním poločase jich bylo strašně moc. Sedmnáct je hrozně velké číslo. Je to pořád ta samá chyba, že to podceníme a dáváme to naivně. Skončí to někde v autu. Nejsou to vynucené chyby, ale nepozornost,“ dodala Hejková.