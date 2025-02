Kde je nymburský limit? V Lize mistrů si vyšlápl na španělského vicemistra

Měla to být vysoká škola basketbalu a nejtěžší prověrka pro Nymburk v Lize mistrů. Do haly Královka v Praze dorazila Murcia. Poslední finalista španělské ligy a bronzový z minulého ročníku Champions League ale hrubě narazil. Nymburští ukázali, že v této sezoně může český mistr konkurovat na evropské scéně i mnohem věhlasnějším adresám. Murciu přehráli jasně 85:70 a vyhoupli se do čela tabulky osmifinálové fáze soutěže.