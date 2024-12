Nymburk v LM poprvé padl. Navzdory porážce s Řeky ovládl základní skupinu

eským šampionům nepomohlo k udržení neporazitelnosti ani 17 bodů Christiana Bishopa. Jeho americký spoluhráč Stephen Brown zaznamenal o bod méně. Patras táhl Isaiah Reese, který byl s 20 body a devíti asistencemi blízko double doublu. Řeckému celku pomohlo také 10 tříbodových košů.

„Dnes jsme měli problém najít smysl pro naléhavost, což je důležité, abychom byli v Lize mistrů rovnocenným soupeřem. Hlavně v první půli to bylo viditelné. Dosud jsme byli nejlepším týmem v soutěži při bránění vymezeného území pod košem a dnes jsme tam první půli dostali 26 bodů,“ řekl na tiskové konferenci kouč Francesco Tabellini.

„Pak jsme se snažili, byli chvíli lepší, ale když jsme měli šanci na obrat, tak jsme naši snahu promrhali chybami a ztrátami. Promitheas to velmi dobře trestal a opět získal zápas pod kontrolu. Každá porážka vás něčemu naučí. Bylo znát, že bez smyslu pro naléhavost nevypadáme dobře. Náš tým potřebujeme pro styl, jakým hrajeme, tedy s extrémní bojovností o každý míč,“ uvedl Tabellini.

Návrat kapitána Hrubana po dvou a půl letech

Středočeši chtěli proti Patrasu navázat na říjnové vítězství z Řecka (86:78). Trenér měl k dispozici i reprezentačního kapitána Vojtěcha Hrubana, který se do týmu vrátil po dvou a půl letech.

Domácí před zaplněnou halou Královka vedli v úvodu 9:2 a po tříbodové trefě J. T. Schumatea narostl jejich náskok na 10 bodů (16:6). V závěrečných čtyřech minutách úvodní čtvrtiny ale vyšli domácí střelecky na prázdno a Patras díky 13 bodům v řadě skóre otočil.

Na začátku druhé části narostlo manko Nymburka na šest bodů. Domácí vrátily do hry trefy Bishopa a Hrubana, opět jim ale nevyšla druhá půlka čtvrtiny, v níž Patras utekl do desetibodového vedení 42:32. Manko do přestávky zkorigoval až tříbodovou trefou Jaromír Bohačík. Nejlepším střelcem Nymburka byl s osmi body Brown, hosty táhl desetibodový KJ Williams.

Po návratu z kabin získal Patras čtrnáctibodové vedení (49:35), takřka tříminutovou pasáž Nymburka bez vstřeleného koše ukončil až Brown. Domácí se za podpory fanoušků vrhli za snížením a po osmi bodech v řadě se přiblížili na stav 53:56. Soupeř ale po dalších tříbodových trefách znovu odskočil.

„Vždy, když jsme si říkali, že bychom se mohli dotáhnout na rozdíl dvou tří bodů, tak jim padla nějaká těžká střela a uklidnili se. Oni se o střelbu mohli opřít, zatímco my ne,“ uvedl Hruban.

Do poslední části vstupoval Nymburka se ztrátou 12 bodů. Domácí ještě zabojovali a snížili na sedmibodový rozdíl, Patras si už závěr nenechal utéct. Pomohlo mu také, že ve statistice doskoků udržel s Nymburkem nerozhodnou bilanci 34:34.

„Dneska to byla docela slušná lekce. Ukázalo to, bez čeho nejde fungovat a bez čeho hra ztrácí výraz a lehkost. Z tohoto pohledu prohra nakonec nebyla špatná. Do další fáze nám ukázala, bez čeho to nepůjde, tedy bez rychlosti a agresivity směrem dopředu i dozadu,“ doplnil Hruban.