Kontroverze v basketbalové lize. Kouč: Vyhráli jsme, i když skóre říká opak

Pardubická sezona, to je jedna velká kalamita. Ambiciózní celek pod vedením nejlepšího kouče uplynulého ročníku Jana Šotnara překvapivě neprošel ani do nadstavbové skupiny A1 a bojuje pouze o postup do předkola play off. Teď si Beksa svou situaci ještě zkomplikovala, ačkoli ne tak úplně vlastní vinou.

Pardubice se proti Ostravě nadechly k mohutnému závěrečnému náporu. Sérií bodů 16:0 dotáhly zdánlivě ztracené manko. V úplném konci za stavu 81:83 měly 18 sekund na finální útok. Domácí Maliek White se nakonec dostal k tříbodové střele dvě sekundy před koncem, která by rozhodla zápas ve prospěch domácích. Míč skutečně letěl do koše, jenže v něm neskončil.

Jak je to možné? Balon totiž tečí vychýlil mimo síťku bránící Lamb Autrey. Následně Východočeši ještě doťukli míč do koše, jenomže až po časovém limitu – a pak začaly protesty.

Jindy velmi klidný trenér Šotnar vypěnil a šel si celou situací vyříkat s rozhodčími za doprovodu divoké gestikulace, posléze neušetřil svými komentáři ani lavici časoměřičů v čele s komisařem utkání. Vypadalo to, že ani sudí neví, co s nastalým momentem dělat, nicméně technický koš, který žádala domácí strana, nakonec neuznali. Tím pádem vyhrála Ostrava, jež se přiblížila pozicím zaručujícím předkolo a vzdálila se barážovému ohrožení.

Pardubice si přesto stojí za svým. Podle nich zásluhou prokazatelných záběrů z Instant Replay Systemu - měly jít díky technickému koši přece jen do vedení.

Trenér: Jsem zvědavý, jak se to bude řešit dál

„Těžko se mi to hodnotí po utkání, které rozhodly věci, které se asi ještě budou přezkoumávat. Z mého pohledu to bylo jednoznačné. Hráč Ostravy udělal mentální chybu, vyskočil a zblokoval střelu těsně před obroučkou. V tu chvíli jsme měli vyhrát o bod, ale stojím tady jako trenér týmu, který o dva body prohrál... Samozřejmě jsme hráli hrozně špatné utkání. Celý zápas jsme se trápili, neměli jsme vůbec energii, ani jsme si nezasloužili vyhrát, ale Ostrava nám to pak darovala. Z mého pohledu jsme vyhráli, ačkoliv skóre říká něco jiného. Jsem zvědavý, jak se to bude řešit dál,“ hodnotil nevšední chvilku evidentně naštvaný trenér Pardubic Jan Šotnar.

Ostravský stratég Choleva si naopak oddechl. Otázkou je, zda se vedení soutěže vrátí k inkriminovanému momentu. „Doufám, že výsledek zůstane takový, jaký je i přes protest domácích,“ líčil bezprostředně po zápase.

Paradoxem je, že nedávno došlo k podobné situaci v duelu Děčína s Brnem. Tehdy Jordan Ogundiran se sirénou vystřelil nepřesně za tři body, jenže brněnský Šimon Svoboda se ve výskoku dotkl obroučky, což by znamenalo technický koš pro Severočechy. Rozhodčí trojku původně uznali: to by znamenalo porážku Brna, nakonec se ale po přezkumu u videa odhalilo, že Svoboda zasáhl koš až po odrazu míče od obroučky, tudíž neměl na výsledek střely vliv.

Obdobný případ z Pardubic, který by si revizi u videa rovněž zasloužil, se ovšem na hřišti nejprve neřešil. Sudí tento kontroverzní moment přímo na palubovce neodpískali, přestože se stal ještě těsně před závěrečným klaksonem. Jak se vyjádří disciplinárka?