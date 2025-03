Čtete: Loučení slavné koučky, světové hvězdy, zvířecí maskoti. Boj o basketbalový titul začíná!

Takovým počtem globálních hvězd v lize se nemůže pochlubit žádný jiný ženský sport v Česku. Hned šest basketbalistek Chance ŽBL si zahrálo zámořskou WNBA, další dvě si vyhlédly americké kluby v draftu nebo je pozvaly do tréninkového kempu. Většina jich hraje za ZVVZ USK Praha. Především americká mistryně světa Brionna Jonesová (Connecticut Sun, od další sezony Atlanta Dream) a australská medailistka z pařížské olympiády Ezi Magbegorová (Seattle Storm) jsou za mořem obrovskými hvězdami. Svědčí o tom i jejich zařazení do All Star týmu. Magbegorová dokonce WNBA vyhrála v roce 2020 se Seattlem.

Zámořskou soutěž si zahrály také Španělka Maite Cazorlaová (Atlanta Dream), Francouzka Valériane Ayayiová (San Antonio Spurs) a Američanka Isabelle Harrisonová (Chicago Sky, od další sezony New York Liberty), která působila v USK v první polovině sezony. Španělka María Condeová byla draftována už v roce 2019 týmem Chicago Sky a letos si ji v rozšiřovacím draftu vybrali Golden State Valkyries. Nizozemská pivotka USK Emese Hof absolvovala v roce 2019 kemp Phoenix Mercury.

Svou zástupkyní ve WNBA se pyšní také Žabiny Brno. Elissu Cunaneovou draftoval v roce 2022 Seattle Storm, svůj debut si odbyla za Minnesotu Lynx. Letos v létě ji čeká tréninkový kemp Golden State Valkyries.

Ezi Magbegorová vyhrála v minulosti WNBA • Archiv