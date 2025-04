Nymburk v Turecku doplatil na fauly, v Lize mistrů končí. Tabellini v závěru hráče burcoval

Úkol zněl nekompromisně. V Turecku Nymburk musel nad Galatasaray vyhrát, pokud chtěl ještě čtvrtfinálovou sérii play off Ligy mistrů vrátit do Prahy. Tým kolem reprezentantů Ondřeje Sehnala či Vojtěcha Hrubana odehrál o poznání urputnější utkání než minulý týden na Královce, ale úlohu nesplnil a s Evropou se loučí před branami Final Four po prohře 74:90. Rozhodly fauly a trestné hody.

Od úvodu byly zjevné dvě věci. Pro Nymburk jedna pozitivní a jedna negativní. Domácí Turci rozhodně neměli tak dobrý přechod do útoku podobný tomu z prvního klání minulý týden a nepadaly jim tam šťastné střely jako ze samopalu. Na druhou stranu úzkoprsý metr rozhodčích přetrval. A to je něco, co českému mistrovi nevoní.

Francesco Tabellini na agresivitě z valné části postavil nymburskou hru. O houževnaté DNA českých šampionů si v Lize mistrů štěbetal kdekdo. Jenže Nymburk by potřeboval, aby sudí nechali basketbal plynout. To se nedělo. Jen za první půli nastřádali Tabelliniho svěřenci patnáct faulů. A skóre po trestných hodech za celý zápas bylo vypovídající. Galatasaray by utkání na body ze šestek vyhrál 35:7. Zápas byl přitom dobrých třicet minut vyrovnaný, takže je jasné, kde se rozhodovalo.

Nejčastější výraz zápasu tak byl údiv v tváři či ironický úsměv. Nutno dodat, že mnohé z odpískaných přestupků Nymburka fauly skutečně byly, ale opticky to zkrátka vypadalo, že domácí hrají podobně agresivně, přitom ten nepoměr osobních chyb byl markantní. Galatasaray zaznamenal za celé utkání tolik faulů, co Nymburk za poločas.

Domácí hala začala bučet

Ve třetí čtvrtině se obraz hry poněkud také srovnal, co se týče pískaných faulů, a domácí hala začala bučet, přesto těch nedovolených zákroků na straně Nymburka svítilo až moc. Vinit sudí by bylo příliš jednoduché. Basketbal zkrátka má svoje pravidla, na druhou stranu to ale taky není balet. Nymburk si zkrátka poradil s nastoleným metrem hůře než domácí. Navíc často fauloval při střelbě, zatímco u domácích se jednalo o taktičtější fauly a počet šestek pro turecký tým bobtnal.

V závěru si i skrze trestné hody Galatasaray vypracoval dvouciferný náskok. Nymburku se vyfaulovali Stephen Brown a Jaromír Bohačík. I další hráči hostů měli potíže s osobními chybami.

Poslední perioda by se dala z nymburského hlediska charakterizovat slovem křeč. Stříleli z těžkých pozic a chybělo i štěstí, když se míč nejednou smolně vykvrdlal z obroučky. „Zasloužíme si sezonu v Lize mistrů zakončit správným způsobem, pojďme do toho,“ burcoval ještě v posledních minutách Tabellini své svěřence, ale už nezbyla mentální síla. Final Four tak zůstává pro Nymburk v Lize mistrů zapovězené, i tak ale Středočeši zanechali v letošním ročníku hlubokou stopu.

Basketbalová Liga mistrů - čtvrtfinále, 2. zápas:

Galatasaray Istanbul - ERA Nymburk 90:74 (25:22, 46:40, 68:61)

Nejvíce bodů: Palmer 24, Cummings 17, Tuncer 14 - Bohačík 15, Sehnal 14, Birts 13. Fauly: 16:29. Trestné hody: 41/35 - 8/7. Trojky: 11:11. Doskoky: 45:25. Konečný stav série: 2:0.