Posílený Galatasaray touží po odplatě. Nymburští se shodují: Znovu jsme je nechtěli

Když se oba soupeři potkali loni v podzimní části v rámci základní skupiny, Nymburk si vydobyl respekt dvěma výhrami 87:75 a 80:70. Kromě toho si dvakrát vyšlápl i na španělskou Murcii a má i další cenné skalpy. Český vládce už prostě není jen týmem, který může překvapit. Teď už se pod taktovkou italského stratéga Franceska Tabelliniho může přihodit cokoliv. Podle kurzů by dokonce měl být Nymburk mírným favoritem a tím pádem proklouznout poprvé do Final Four.

Superlativy na adresu nymburských jistě zahřejí české fanoušky basketbalu i samotné aktéry, jenže když se losovaly dvojice pro čtvrtfinále, Galatasaray nebyl výhodným soupeřem už jen kvůli vzájemné historii v tomto ročníku.

„Galatasaray je asi nejtěžší možný soupeř z těch, které jsme mohli dostat. Takže jsme z toho radost úplně neměli. Na druhou stranu nad nimi máme určitou mentální výhodu, že jsme je dvakrát porazili ve skupině. Nebude to však nic jednoduchého, protože jsou teď ještě lepším týmem, než byli na podzim,“ mínil hned po losu rozehrávač Ondřej Sehnal.

Mají tři nové Američany

Má pravdu v tom, že síla tureckého celku je někde jinde. Oproti zápasům v říjnu a prosinci totiž klubové vedení přivedlo nové hráče s cílem uspět právě na poli Ligy mistrů. Z korejské ligy dorazil křídelník Michael Young, ze Žalgirisu Kaunas rozehrávač Tyrone Wallace. Ten má dokonce zkušenosti z NBA a nahradil zraněnou hvězdu Otise Livingstona. Naposled z italského Scafati posílil istanbulský tým nejlepší střelec tamní ligy Rob Gray.

Hlavní silou nymburského soupeře jsou Američané v čele se světoběžníkem Willem Cummingsem. Zkušený guard prošel během posledních devíti let sedm zemí. K Američanům je potřeba přičíst pěšáky v podání Lotyše Blumbergse či pořížka Ángela Delgada z Dominikánské republiky. Už jen to, že si Galatasaray může dovolit hráče, kteří okusili NBA či nejlepšího střelce italské ligy, značí, že možnostmi jsou Turci jinde. Nadšení tak před vzájemným duelem nepředstíral ani František Rylich.

„Jsou z toho smíšené pocity. Bude to pro nás ale hodně velká výzva. Už jsme je dvakrát porazili, takže do toho půjdou s ještě větším nasazením a budou chtít ukázat, že nás dokáží přehrát. Sledoval jsem je i v dalších zápasech. Jako jediní dokázali porazit Málagu a skoro dvakrát. A to je opravdu úspěch. Přivedli nějaké nové hráče a mají teď trochu jiný tým. Pro nás ale není až tak důležité proti komu hrajeme, ale spíše se snažíme soustředit na nás a na naší hru,“ má jasno nadějný rozehrávač, který i díky jízdě Nymburka začal nakukovat do národního mužstva.

Případné dva zápasy doma výhodou?

Turci postoupili z těžké osmifinálové skupiny, kde Málaga měla takřka jistotu postupu jako top favorit už předem. Dokonce dokázali španělský tým jednou porazit, jak zmínil Rylich a pro Málagu to byla jediná prohra v tomto ročníku Ligy mistrů. I tohle je zdvižený varovný prst.

Nymburk má výhodu domácího prostředí pro první zápas. Kdyby se musel hrát třetí rozhodující duel, oba celky se budou znovu přesouvat na Královku. Jenže výhoda se může rychle změnit v opak, kdyby Nymburk v domácím prostředí napoprvé klopýtnul. Nedávna prohra s Nanterre ukázala, že Tabelliniho tým není nepolapitelný.

Právě Nymburk ale nadále vévodí celé soutěži v počtu doskoků. Průměrně na zápas jich český mistr nastřádá 44, 2. K tomu je potřeba přidat druhý nejvyšší průměr asistencí po Málaze (22,3) a Nymburk je také druhý nejofenzivnější tým Champions League s 88,8 body na utkání. Na těchto statistikách a očekávané elektrizující atmosféře na Královce lze určitě stavět. Galatasaray tak dobrá čísla nevykazuje, ale jak známo na statistiky se nehraje. Teď totiž bude proti Nymburku stát nejtěžší soupeř sezony.