Šampionky z USK, kdo je kdo: smolařka, máma i tvrďák, Oblakova sestra jako Čechoslovačka

Slovensko / 71 let / trenérka

Absolutní legenda na odchodu. Triumf s USK byl jejím šestým na euroligové scéně, při sedmnácté účasti na finálovém turnaji. Bývalá rozehrávačka tak navázala na titul z roku 2015 a dávná double s Ružomberkem (1999, 2000) a Spartakem Moskva (2007, 2008). „Teď to byla úplně spanilá jízda,“ usmívala se vystudovaná právnička poté, co jí publikum v Zaragoze vzdalo hold skandováním MVP, MVP! Vedle toho směřuje za 28. ligovým titulem ve čtvrté zemi (3x československý, 10x slovenský, 2x ruský a prozatím 12x český), to nemá obdoby.

Všechny zná

„Nata je legenda a je pro mě čest, že jsem pod ní pracoval. Díky tomu, že je svoje, dokázala to, čím je. Nikdo lepší v Eurolize není z jednoho prostého důvodu: je to žena. Rozumí ženským, kouká se na to úplně jinýma očima než chlapi. Ona ty holky všeobecně všechny zná, zná agenty, vybírá si holky povahově, aby to lepilo v mančaftu. Emocí po triumfu bylo hodně, nedokážu říct, které slzičky ukáply kvůli loučící se Natě, nebo kvůli tomu, co dokázaly.“