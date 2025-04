Dvoje plíce Satoranského: téměř bez odpočinku, pomoc k výhře. Dál žije sen o Final Four Euroligy

Ráz utkání dala zejména druhá čtvrtina, ve které Monako nevídaným způsobem nedokázalo skórovat dlouhé minuty. Barca si tak připsala sedmnáctibodovou šňůru. Byla to nejlepší pasáž hry v celé sérii. Domácí hala šílela, protože tohle byl zase záchvěv Blaugranas nejvyšší jakosti.

Na straně hostů korigovali jen výjimečný střelec Alpha Diallo a mozek hry hostů Mike James, ale ani jeho double double za dvacet bodů a dvanáct asistencí nestačil. Barca hrála týmově a drtila svého soupeře taky na doskoku.

Řecký trenér Monaka Vassilis Spanoulis do hry tolik nezasahoval, byť jeho tým prohrával. Dalo se čekat, že o pauze přijde řada poznatků a změn. Ať je to, jak chce, do Katalánska jela knížata s tím, že mají nahráno, ale jistě chtěla v Barceloně sérii ukončit. To se nepovedlo.

Veselý nehrál kvůli problémům se zády

K absentérům domácích přibyl jeden z českého dua. Veselého nepustily do hry záda, ale jako by jeho výpadek nechal vyniknout Willyho Hernangómeze. Španělský reprezentant zahrál jedno ze svých nejlepších euroligových utkání v kariéře po návratu z NBA. I díky práci Satoranského, který ho krmil krásnými pasy.

Přesto se Monako dotáhlo ve třetí čtvrtině na rozdíl pěti bodů, ale dál bylo jako na gumě, protože Barcu v nejhorších momentech dokázaly podržet těžké trojky Jabbariho Parkera. Obecně Barcelona skvěle střílela za tři body.

Kaňkou pro domácího kouče Joana Peňarroyu byly čtyři brzké osobní chyby Daría Brizuely, což znamenalo více minut pro Satoranského na palubovce. On by byl sice vysoce vytížen i bez Brizuelových potíží s fauly, ale tato událost přihrála někdejšímu hráči Washingtonu či Chicaga přes 32 minut na palubovce. Byl tak nejvytíženějším plejerem domácích.

Česká hvězda si připsala v utkání celkem šest bodů, sedm asistencí a přidala tři doskoky. Satoranský odvedl spoustu černé práce a hlavně rozjížděl akce svého týmu, ze kterých profitovali jiní.

Typickým příkladem jeho přínosu byl útočný faul Strazela právě na Satoranského. Celou halu napumpoval v pokročilé fázi čtvrté čtvrtiny. Český reprezentant slavil a popustil uzdu pozitivním emocím. Dobře si pamatoval, jak mu v Monaku dávali sežrat diváci jeho faul loktem v prvním zápase a od té doby na něj bučeli. Tohle byla satisfakce. Nejen osobní v rovině dílčí akce, ale hlavně celková v konečném výsledku.

Barcelona našla týmového ducha za minutu dvanáct. Ale našla. Po velmi dobrém výkonu slaví první výhru v sérii. V pátek se bude hrát čtvrtý duel opět v Palau Blaugrana. Monako má nadále mečbol, Barcelona se bude snažit o srovnání série, což by znamenalo návrat do knížectví na rozhodující mač.