Satoranský namíchl atakem soupeře. Kouč Monaka: Vím, že je dobrý člověk, ale...

Během sezony basketbalisté Barcelony Monako dvakrát porazili, takže čtvrtfinále play off Euroligy mohli na knížecí půdě rozjet bez bázně. Tohle ale byl náraz do zdi. Monačtí v prvním utkání série potvrdili, že už před sezonou byli po právu označeni za černého koně soutěže. Prohru Barcy 83:97 neodvrátil ani Tomáš Satoranský v základu, který odehrál přes 24 minut a vyvolal i emoce v hale při tvrdém ataku. Janu Veselému zhořkla oslava 35. narozenin, protože ani jeho osm bodů nestačilo.

Satoranský sice vydržel na palubovce dlouho, ale nejvíc upoutal pozornost ve čtvrté čtvrtině, kdy při postupném útoku loktem zboural jednoho ze soupeřů, role mstitele se chopil James a do Satoranského silně strčil, na českou hvězdu se pak slétli i další hráči Monaka.

Rozhodčí udělili oběma hlavním aktérům potyčky nesportovní fauly. Tou dobou už ale Barca prohrávala o devatenáct bodů a bylo vymalováno.

Kouč Monaka Vassilis Spanulis zákrok českého špílmachra odsoudil. „Hodně ho respektuji, ale to, co udělal, nemělo s basketbalem nic společného. Je rozdíl hrát fyzicky a snažit se někoho zranit,“ konstatoval řecký kouč. „Vím, že je (Satoranský) dobrý člověk a dobrý basketbalista, myslím, že to byl výsledek frustrace, a není hezké vidět něco takového v zápasech,“ dodal Spanulis.

Zatímco úvod zápasu patřil Barceloně se Satoranským v základní pětce, domácí se dostávali do hry postupně. Naopak na straně katalánské výpravy přibývala okénka bez vstřeleného bodu. Monako nabralo rozhodující sebevědomí a náskok ve druhé a třetí čtvrtině, kdy Barca nestíhala v obraně.

Její kouč Joan Peňarroya si vzal hned po sobě dva oddechové časy. Do kabin se tak odcházelo až nečekaně za takřka vyrovnaného stavu.

Monako se oproti dvěma prohrám během sezony ponaučilo a kombinovanou obranou hosty dostávalo do úzkých. Ti museli neustále měnit plány. Všichni ve Španělsku skloňovali před sérii hlavně jméno elitního rozehrávače Monaka Mikea Jamese. Američan se rozjel k další skvělé bitvě, kterou korunoval 22 body.

Nepovedené 35. narozeniny Veselého

Zdatně mu sekundovala německá zbraň hromadného ničení Daniel Theis. Zkušený pořízek přišel do Monaka v únoru. Do Evropy se vrátil po více než sedmi letech v NBA a to nejlepší za monacké knížectví si mistr světa 2023 nechal na tento duel, kdy explodoval rovněž 22 body a spolu s Jamesem se stali nejlepšími střelci utkání.

Barca nezvládala základní úkony a kupily se zbytečné ztráty, kterých bylo nakonec osmnáct. Blaugranas tohle sráželo úplně nejvíc společně s nedůrazem v defenzivě.

Veselému tak spoluhráči s jeho vlastním přičiněním dárek ke čtvrtečním 35. narozeninám nenadělili a ztrácejí v sérii 0:1 na zápasy. Český pivot sice dřel, ale nestačilo to. Připsal si však slušných osm bodů. Všechny nastřádal z trestných hodů, ve kterých se v posledních letech zásadně zlepšil.

K účasti ve Final Four, které se koncem května poprvé koná mimo Evropu v Abú Zabí, má tak blíže knížecí celek. Druhý duel v Monaku je na programu v pátek. Hraje se na tři vítězné zápasy.

Čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistů - 1. zápas:

Monako - FC Barcelona 97:80 (za hosty Veselý 8 bodů, 4 doskoky, 3 asistence, Satoranský 2 body, 5 doskoků, 2 asistence)