Hořká prohra: Satoranský a spol. padli o bod. Monaku k Final Four pomohl řecký trumf

Očekávané se stalo realitou. Rozhodující pátý souboj čtvrtfinále play off Euroligy mezi Monakem a Barcelonou byl válkou se vším všudy. Knížata vyrukovala s novým žolíkem v sestavě, na straně Blaugranas nechyběl v základní pětce ani Tomáš Satoranský. Basketbalové šachy nakonec lépe zvládlo Monako. Jeho výhra 85:84 znamenala hořký návrat Barcy domů a konečnou v Eurolize. K výhře francouzského celku velkou měrou napomohla řecká věž Georgios Papagiannis.

Zatím v této sérii platilo pořekadlo můj stadion, můj hrad. Jenže na to Monako nemohlo spoléhat. Za Barcu začal výborně Satoranský. Katalánci soupeře vyšachovali a český reprezentant měl volnou cestu ke koši. Celkově v první čtvrtině hráli Blaugranas chytře a nápaditě, takže v obraně se Monako nemohlo dostat ke své typické agresivní hře.

Kouč Vassilis Spanoulis však vytasil nečekaný trumf. Zatím zápasy s Barcelonou sledoval pouze z tribuny řecký habán Georgios Papagiannis, ale v rozhodujícím duelu dostal prostor a jako by po každé úspěšné akci vysílal mlčky signály ke svému trenérovi a krajanovi, viděl jsi to? Proč jsi mě nechal sedět tak dlouho? 220 centimetrů vysoká věž se zastavila sedmnácti bodech.

Pátý duel se odvíjel v určitých vlnách, kdy mělo několik hráčů své hvězdné momenty rychle za sebou. Byl to první zápas, kdy se trenér Barcelony Joan Peňarroya mohl spolehnout na výkon obou hlavních pivotů. Mezi nimi znovu nebyl kvůli zdravotním problémům Jan Veselý.

Faktorem zápasu řecký novic

Skvělý zápas ale odehráli Willy Hernangómez i Youssoupha Fall. Jenže faktor X byl řecký novic na druhé straně Papagiannis a kromě něj tradičně i Mike James. Vedle sebe by vypadali komicky, protože oba dělí 35 centimetrů výšky. Jenže chemie mezi nimi byla v úterý večer skvělá. Právě „malý a velký“ zařídili Monaku postup o jediný bodík, byli totiž nejproduktivnější ze svého týmu.

Barceloně ani nepomohlo, že v posledních minutách na Jamese nasadila jako psa obranáře Satoranského, byl to totiž hvězdný Američan, který dal poslední koš na 85:84.

Potom ještě Blaugranas mohli rozhodnout, ale Justin Anderson, který jinak hrál také povedené utkání, neproměnil a odpálil nadšení v ochozech, zatímco hráči Barcy skrývali tváře ve svých trikotech a dlaních. Katalánci končí nejmenším možným rozdílem v pátém utkání o jediný bod. Satoranského osm bodů, pět asistencí a doskok nepomohly.

Final Four Euroligy se poprvé v historii koná mimo Evropu. Nejlepší čtyři celky starého kontinentu totiž bude hostit od 23. do 25. května saúdskoarabské Abú Zabí v Etihad Areně s kapacitou osmnáct tisíc diváků. Monako u toho bude poprvé v klubových dějinách. Nikdy dříve knížecí celek mezi posledními čtyřmi nebyl a v semifinále si to rozdá s Olympiakosem. Dalším jistým účastníkem je Fenerbahce Istanbul.