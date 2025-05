Insider Ježdík o Barce proti Monaku: Nemají jinou šanci než spoléhat na Satoranského

Pátek rozhodne, jestli si basketbalisté Barcelony vynutí rozhodující pátý zápas čtvrtfinálové série play off s Monakem, nebo polknou hořkou pilulku v podobě konce před branami Final Four Euroligy na vlastní palubovce. Dá se očekávat, že u toho zase bude dispečerem v dresu Katalánců Tomáš Satoranský. „Kouč Peňarroya se o Tomáše opírá. Nemyslím si, že je to jednostranné. Věřím, že mu i naslouchá. Jeho mají trenéři rádi. Hráč, který byl v NBA a skočí opakovaně šipku za míčem v zápase, to se vidí málokdy,“ pronesl basketbalový expert a bývalý reprezentační kouč Michal Ježdík na adresu Barcy a české hvězdy.