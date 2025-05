Nejmladší kouč ligy dotáhl Brno po 29 letech do finále: Tehdy jsem byl v kolébce

Brno žije basketbalem. Nejenže se blíží ME žen, které jihomoravská metropole pořádá. Žabiny se v ženské lize pasovaly s USK Praha marně, ale dopracovaly to do finále. Na ně teď navážou pánové Basketu Brno. Mladý tým nejmladšího kouče v lize Martina Vaňka (29) doufá, že neřekl poslední slovo. „Každý sportovní zázrak začíná tím, že si někdo řekl, my to dokážeme! Tak proč to nezkusit,“ burcuje rodák z Nymburka před startem finálové série proti svému rodnému městu.

Jak dlouho trvaly oslavy postupu do finále?

„Zase tak dlouhé nebyly. Play off pokračuje. Oslavili jsme to už v hale. Kluci mě zlili vodou a ještě strčili pod sprchu. Teď už se vracíme do normálu. V pátek měli hráči volno a začneme regenerační formou.“

Hodně jste toho v play off nacestovali, že?

„Přesně tak. Bylo to hodně náročné. Ve čtvrtfinále jsme hráli s Ústím nad Labem, v semifinále Děčín. Program musíme přizpůsobit tomu, abychom byli na Nymburk hlavně v dobré fyzické kondici.“

Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že s tímto mladým týmem dojdete do finále, co byste si pomyslel?

„Upřímně bych se asi zasmál. Řekl bych, že to není reálné. Už během sezony ale přišly momenty, které ukazovaly sílu týmu. Vytvořila se tady skvělá parta, což je věc, která k úspěchu může pomoci. Postupně jsem ve finále tajně doufal a vidíte, je to tady.“

Když se naposledy v Brně v roce 1996 hrálo finále ligy, tak jste byl v kolébce, je to tak?