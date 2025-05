Nymburk zase zničil Brno. Formát na čtyři výhry jim nevyhovuje, řekl Sehnal k outsiderovi

Nymburk posilněn bájnou cestou Ligou mistrů ukazuje v play off české ligy, že v této sezoně nemá v klíčových momentech konkurenci. Jediný korálek v play off ztratil tým Franceska Tabelliniho v semifinále s Olomouckem. Po dvou výhrách ve finále na domácí palubovce, zajížděl úřadující mistr do Brna, kde se finále uspořádalo poprvé do 29 letech. Jenže fanfáry se nekonaly. Nymburk znovu svého soka přejel rozdílem třídy. Dobrá první čtvrtina byla pro Brno jen chabou náplastí po porážce 77:112.

Nymburk tak vede 3:0 na zápasy a v pondělí může slavit jubilejní dvacátý titul.

Jestli někdy mělo mít Brno naději na zdramatizování války s Nymburkem, mělo to být ve třetím zápase poprvé před brněnskými fanoušky. A je fakt, že domácí chytili úvod utkání dobře. Vedli dokonce po první čtvrtině 19:16. Velmi dobře se prezentoval Jordan Brown. Americký pivot v tom ale mnohdy na straně Brna zůstával sám, co se týče projevu v celém utkání.

První perioda zapříčinila snad probuzení nymburského draka v Brně. Úřadující mistr vstoupil do druhé dvacetiminutovky úplně jinak. Agresivitou a rychlostí domácí přetlačil. „Jestli to s nimi chcete uskákat, tak to nepůjde. Musíte hrát tělem. Ty si uvědomíš, že se máš vracet, když už nám dávají koš,“ láteřil kouč Brna Martin Vaněk při jednom z oddechových časů směrem ke svým svěřencům.

Aby ne, Nymburk totálně otočil skóre, ve druhé části nasázel soupeři 38 bodů. Do kabin se šlo za stavu 54:35 pro hosty. Basketbalový svátek si ale fanoušci nechtěli nechat pokazit. „Atmosféra je tady skvělá. Návštěvnost je podle mě nejvyšší za celou sezonu. Je zaplněn i horní prstenec v hale. Užíváme si to, město si to s námi užívá taky,“ hlásil mladík Matěj Rychtecký o poločase.

Atmosféra byla ve Starez Aréně Vodova skutečně dobrá. Brno zkrátka letos je basketbalovým městem, Žabiny byly také ve finále ženské nejvyšší soutěže, a jak známo, Brno letos hostí také v červnu základní skupinu ME žen, v červenci je pak v jihomoravské metropoli na programu MS juniorek do 19 let.

Ani nadstandardní kulisa v hledišti však nepomohla. Kouč Vaněk se musel obejít bez nových marodů. Mimo hru zůstali důležití hráči Richard Bálit a Dylan Frye, což mělo pro užší kádr Brňanů fatální důsledky. Brno jednoduše nestíhalo, přitom Nymburk je pověstný tým, že Tabellini jen zřídka nechává v české lize někoho ze svých svěřenců přes dvacet minut ve hře.

Neudělal výjimku ani tentokrát, pět nejvytíženějších hráčů zápasu na sobě mělo brněnský dres, to hovoří za vše. Nadále však Nymburk dominoval a konečných 112 bodů je číslo, za které se většinou nestydí ani celky v NBA.

Nymburk byl jednoznačně lepší na doskoku i v týmové hře, připsal si totiž 31 asistencí. Rozhodovaly však také ztráty. Brno tuto statistiku nechtěně opanovalo v poměru 27:12. Společným jmenovatelem třetí jasné výhry Nymburka v sérii je úzká rotace Brna, která ještě znatelně utrpěla bez Bálinta a Frye.

„Potvrdili jsme roli favorita proti velmi oslabenému Brnu. Opravdu to nemají jednoduché. Chápu, že série pro ně byly obrovsky dlouhé a fyzicky náročné. Je vidět, že tento formát na čtyři výhry nevyhovuje týmům s užší rotací,“ litoval soupeře rozehrávač Nymburka Ondřej Sehnal a k situaci se vyjádřil i domácí kapitán Viktor Půlpán. „Jsem rád, že jsme do toho dali všechno. Těch sil už moc není. Chceme bojovat až do konce série hlavně kvůli těm skvělým lidem, kteří přišli. Jak všichni znají Nymburk, tak oni na nás točí dvanáct lidí a těch sil to stojí strašně moc. Stačí chvilinka a oni soupeře přejedou,“ zmínil Půlpán.

Čtvrtý zápas je na programu už v pondělí, Nymburk tak může slavit zisk titulu na palubovce soupeře a ukončit tak finále v nejkratší možné době.