Balvín o konci v reprezentaci: Jako bych dostal dýkou do zad. Jízdu za Česko jsem si užil

Předčasný odjezd českého obra z únorového srazu od reprezentace byl poněkud nedořešen. Basketbalista Ondřej Balvín už má ale jasno. V pátek na Instagramu zveřejnil prohlášení, že v národním týmu nebude pokračovat. Přitom EuroBasket 2025 klepe na dveře a výkonnostně by jistě patřil k oporám. Do Rigy už se ale nepodívá. „Nad koncem v reprezentaci jsem přemýšlel už skoro rok. Nároďák se hodně mění, ale neříkám, že je to špatně," prohlásil 217 centimetrů vysoký pivot, jehož klubová kariéra by v létě měla znovu pokračovat v Číně.

Kdy jste se definitivně rozhodl položit reprezentační kariéru?

„Všichni to mají spojené s tou kauzou mezi mnou a Jirkou Welschem. Nebylo to ale primárně o tom. To prohlášení ohledně mého opuštění národního týmu v únoru bylo jen takové malé závažíčko, které to celé převážilo. Nad koncem v reprezentaci jsem přemýšlel už skoro rok.“

Po prohlášení národního týmu, že jste opustil reprezentaci svévolně a bez adekvátních důvodů, se ale zdálo, že se vás to hodně dotklo.

„Byl to taky jeden z důvodů, ale jak říkám, nebyl primární. Chápu, že za tu situaci v únoru si můžu částečně sám. Dostatečně jsem na to nikoho nepřipravil a řekl jsem to z hodiny na hodinu. Určitě jsem to mohl řešit lépe. Vadil mi ale ten přístup vůči mně. Od mládeže jsem reprezentoval, jak jsem mohl, ale když přijde jedna událost, kdy se jim to trochu nelíbí, tak jsem si připadal, jako bych dostal dýkou do zad. Mohlo se to celé komunikovat líp.