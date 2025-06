Češky jdou ve čtvrtfinále ME na Španělky a věří si: Kdy jindy je porazit, když ne letos?

Tradice vzájemných zápasů Česka a Španělska na EuroBasketech je poměrně hojná. Od roku 2005, kdy lvice získaly evropský titul, půjde už o pátou konfrontaci na závěrečném turnaji. Právě před dvaceti lety došlo na semifinálovou řežbu, kdy Češky v čele s Hanou Horákovou vyhrály 76:66 a posléze dobyly kontinent.

Následovaly dvě prohry. Ta skupinová 59:66 na ME 2009 nebolela tolik jako krach o čtyři roky později. Tehdy ve čtvrtfinále řádila Alba Torrensová. Jejích 29 bodů rozhodlo o španělské výhře 75:58. Torrensová v 35 letech válí i na letošním šampionátu a vede Španělsko jako kapitánka. Opora Valencie bude zlobit.

Nejmladší vzájemný duel na ME pak oba celky absolvovaly v roce 2017. Češky ve skupině vyhrály 67:63, ale ani výhra nad favoritem na postup dál už nestačila kvůli předešlým porážkám od Ukrajiny a Maďarska. Čestnou výhru pamatují dokonce tři hráčky letošního výběru Tereza Vyoralová, Alena Hanušová a Veronika Voráčková.

„Španělsko má na turnaji mladý tým. Řeší určitou obměnu. Všechny ale hrají v kvalitních klubech. Bude to podle mě podobné jako proti Belgii. Agresivní hra a rychle dopředu. Vůbec bych se toho ale nebála. Kdy jindy, když ne letos bychom mohly Španělsko porazit?“ culila se Vyoralová. S názorem souhlasí i Veronika Voráčková, která po úspěšné sezoně v USK Praha bude od nové sezony působit v Zaragoze. „Chybí jim tam řada hráček. Letos je porazit můžeme.“

A že na Španělky jde vyzrát, málem ukázalo v neděli Švédsko. Seveřanky hrály o šanci postupu a dorvaly zápas s favoritem do prodloužení. Tam už kapitulovaly, ale v lecčems na jednoho ze spolufavoritů turnaje možná našly recept.

Uplynulou sezonu kromě Pospíšilové strávila ve španělské lize i Petra Holešínská. Od nové sezony se na Pyrenejský poloostrov stěhují Voráčková do Zaragozy a Gabriela Andělová do Baloncesto Leganés. V minulosti několik tamních klubů vystřídala i Julia Reisingerová. „Co jsem u reprezentace, tak jsme se Španělskem ještě nehrály, ale spousta holek hrála nebo bude hrát ve Španělsku, takže pro ně to bude velká výzva. Za mě mají chytré hráčky. Na perimetru dokážou dobře číst hru. Pár zkušených hráček chybí, ale mají novou skvělou generaci. Budou favoritem, ale pokud jsme hrály mnohé úseky vyrovnaně s Belgií, tak nás to opravňuje si myslet, že takhle můžeme hrát i se Španělskem,“ pronesla na tiskové konferenci trenérka Romana Ptáčková.