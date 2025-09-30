Český kouč po 12 letech. Basketbalisty přebírá Bartoň: Generační obměna je jasná
Jeho jméno se skloňovalo už ve chvíli, kdy se kymácela židle pod Diegem Ocampem u mužské basketbalové reprezentace. Od pondělí je jasné, že Španěl u národního týmu skončil. Jeho místo zaujme Luboš Bartoň (45). Jako hráč vyhrál Euroligu s Barcelonou. Reprezentaci si vyzkoušel v roli hráče i v trenérském štábu coby asistent Ronena Ginzburga.
Pro pětačtyřicetiletého rodáka z České Lípy je to mediálně turbulentní období. O víkendu se rozjela česká nejvyšší soutěž, kde si odbyl debut jako hlavní kouč USK Praha. Česká basketbalová federace (ČBF) v úterý odtajnila, že právě on bude zodpovědný za další přestavbu reprezentačního mužstva na postu hlavního trenéra.
Okamžitá náhrada za Diega Ocampa byla nutností, protože už koncem listopadu rozehrají Češi kvalifikaci o mistrovství světa, které se koná v roce 2027 v Kataru. Čekají je bitvy se Švédskem, Estonskem a Slovinskem. „Brali jsme na to ohled, ale nečinili jsme rozhodnutí pod tlakem. Celé se to událo během minulého týdne a musím ocenit všechny, včetně manažera národního týmu Jiřího Welsche, kteří se do procesu zapojili,“ řekl první místopředseda Výboru ČBF Zdeněk Bříza.
Bomba a velká čest
Sám Bartoň přiznává, že mu nabídka vést národní tým v dobrém smyslu slova zvedla tlak. „Rozhodně to byla skoro bomba, na kterou jsem asi ani nereagoval,“ směje se kouč při otázce na svou první reakci na nabídku. „Spíš začal celý myšlenkový proces. Co to znamená, jaké jsou další kroky… Než abych odpovídal, že to beru, tak jsem spíš už začal řešit, co to všechno obnáší v mé momentální situaci. Beru to jako velkou výzvu, zodpovědnost a velkou čest být trenérem národního týmu,“ pronesl jeden z nejlepších basketbalistů historie samostatné České republiky.
Návrat kapitána
Vždyť se také vrací do prostředí, kde byl v minulosti lídrem a osobností. Jako hráč to totiž v reprezentaci dotáhl až na pozici kapitána. Po účasti na čtyřech EuroBasketech reprezentační kariéru ukončil v roce 2015, aby se hned na tom příštím šampionátu 2017 zapojil jako asistent trenéra Ginzburga. Tam se nově rodícímu se týmu tolik nedařilo, když Češi obsadili až 20. místo. Spravil si chuť na úspěšném MS 2019 i na domácím mistrovství Evropy 2022, kde byl také členem realizačního týmu. Po konci hráčské kariéry nějaký čas působil coby kouč také v juniorském programu Barcelony.
„Je to určitě svým způsobem návrat. Každopádně já jsem s českým basketbalem byl odjakživa velmi spjatý už od svých čtrnácti let. Od juniorských kategorií dál až do svých pětatřiceti,” vypočítává své hráčské reprezentační zkušenosti.
Vzpomíná na rychlý přerod, kdy dres vyměnil za tabulku s pokyny. „Byl jsem v trenérském štábu u Nena Ginzburga jako druhý asistent, takže tam jsem vlastně přešel z hráče do trenéra velmi záhy. Teď točím desátý ročník jako trenér a myslím si, že už uplynulo hodně doby na to, abych se mohl postavit k lavičce jako hlavní trenér,“ prohlásil Bartoň.
Zkušenosti s mladými
Velkého úspěchu docílil například s univerziádním týmem, se kterým přivezl před dvěma lety nečekané zlato z Univerziády v Číně. V týmu tenkrát měl i dva hráče, kteří patřili i do seniorské reprezentace na letošním EuroBasketu. Byli to Jan Zídek a Martin Svoboda.
Bartoňova trenérská dráha dosud byla orientovaná hlavně na práci s mladými hráči. Jde tedy o důležitý atribut, který hovořil v jeho prospěch, když se hledal Ocampův nástupce.
Podobě to bude mít i v ligové souteži na Folimance, kde nyní trénuje velmi mladý tým USK s věkovým průměrem těsně nad 21 let. Jeho působení u pražského klubu zůstává beze změny. Bartoň tak bude mít českou nejvyšší soutěž z první ruky. Právě nedostatečná znalost českého ligového rybníku byla mnohdy Ocampovi vyčítána.
„Přicházím v době, kdy generační obměna je jasná. Už samozřejmě začala. Velkou výhodou je, že ty kluky velmi dobře znám a skoro všechny už jsem vedl, ať už v U18 nebo v U23. Mám dost zkušeností s tím pracovat s týmem v malém okénku, co se jeho přípravy týče. To jsou všechno věci, které jsou mojí výhodou. Proti mně hovoří to, že do téhle role vstupuji jako totální nováček, což samozřejmě je validní. Na druhou stranu znám spoustu případů, kdy totální nováčkové byli úspěšní hned,“ podotýká nový trenér národního týmu.
Hrál ve Španělsku a Itálii
O jeho pozici v národním dresu během hráčské kariéry už řeč byla. Však se také může pyšnit zkušenostmi ze špičkových zahraničních soutěží. Nastupoval na takových adresách, jako jsou Barcelona, Joventut Badalona, Fortitudo Boloňa či Virtus Řím. Náleží mu také triumf v Eurolize 2010, kdy s Barcelonou slavil titul. Je fakt, že v oné sezoně toho u katalánského giganta příliš neodehrál, ale trofej po boku Rickyho Rubia, Erazema Lorbeka či Juana Carlose Navarra mu nikdo ze statistik neodpáře.
Zkušenosti se Španělskem má i na poli trenérském, když v roce 2022 přijal nabídku Girony, aby se stal asistentem trenéra Aíta Garcíii Renesese pro sezonu 2022/23. Shodou okolností tedy pracoval pod stejným hlavním koučem jako v minulosti Ocampo v Seville.
Štace na univerzitách v USA
Má za sebou ale také štace v zámoří. V roce 2020 dostal šanci jako asistent Scotta Drewa na univerzitě Baylor v prestižní NCAA. Drew Bartoně dobře znal, protože jej vedl jako asistent na univerzitě ve Valparaisu, kde Bartoň hrál a studoval. Právě studium v zámoří bylo podmínkou pro to, aby v Bayloru dostal příležitost.
„Já dostudováno měl a pomohlo mi to dostat se na Baylor jako grand assistant. Znamenalo to, že jsem byl brán v podstatě jako student. Takhle se to muselo udělat, abych mohl u týmu fungovat. Nebyl jsem veden jako klasický asistent, ale něco jako pomocník realizačního týmu," popsal Bartoň před lety. Jeho rozlet v NCAA však bohužel poznamenala pandemie koronaviru.
Po štaci za mořem se tak vrátil do Česka, aby pomohl brněnskému basketbalu. Stál po boku hlavního kouče Lubomíra Růžičky, ale hlavně se staral o výchovu mladých hráčů v projektu Next Generation. A s mladými pracoval i při opětovné zastávce své kariéry ve Spojených státech. Pro svou alma mater ve Valparaisu odváděl služby ještě nedávno. Do města v Indianě se vrátil před sezonou 2023/24 a působil tam jako recruiting a player development coach. Měl tedy na starost nábor mladíků a jejich následný rozvoj. Nyní jej čeká dvojitá nálož v USK Praha a hlavně u národního celku.