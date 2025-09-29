Ocampo končí u basketbalové reprezentace. Tým potřebuje jiného trenéra, řekl
Když se před týdnem sešel Výbor České basketbalové federace (ČBF), aby se vrátil k neúspěšnému EuroBasketu 2025, jednoznačně nepadl verdikt o setrvání kouče Diega Ocampa u reprezentace. Rozhodnout se mělo na zasedání toto pondělí. A stalo se. Španělský trenér končí. Vydržel u kormidla více než dva roky. „Došlo na diskuzi, a když jsme si společně s trenérem dali na stůl pro a proti, dohodli jsme se na vzájemném ukončení spolupráce,“ prohlásil první místopředseda ČBF Zdeněk Bříza. Nový trenér bude oznámen v úterý.
Minulý týden si Výbor ČBF vyžádal více dat analýzy EuroBasketu 2025, aby mohlo dojít k rozhodnutí, zda Ocampo dál bude pokračovat v práci, či dojde ke změně. Nakonec kouč prvoligové španělské Manresy coby reprezentančí trenér skončil.
„Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Trenér Ocampo splnil cíl postupu na EuroBasket. Tím druhým cílem bylo zapracovat do týmu mladé hráče a provést ho generační obměnou. Cítíme, že tento úkol nemohl být dokončen. Po letošním EuroBasketu došlo na diskuzi a když jsme si společně s trenérem dali na stůl pro a proti, dohodli jsme se na vzájemném ukončení spolupráce,“ uvedl po dnešním zasedání Výboru ČBF první místopředseda federace Zdeněk Bříza.
Devětačtyřicetiletý rodák z Ourense to měl složité. Česko přebíral před více než dvěma lety za dozvuků velkých výsledků, které s reprezentací zaznamenal jeho izraelský předchůdce Ronen Ginzburg. Jenže stará dobrá parta z MS v Číně 2019, která pak bojovala i pod pěti olympijskými kruhy v Tokiu, se v plné palbě sešla už jen výjimečně.
Ocampo byl v létě 2023 vybrán jako představitel úspěšné španělské školy, která tou dobou vládla evropskému basketbalu na reprezentační úrovni. Navíc měl vazby na Tomáše Satoranského či Ondřeje Balvína. S oběma borci se potkal na začátku jejich zahraniční poutě v Seville, kde Ocampo působil jako asistent trenérů Joana Plazy a později Aíta Garcíi Renesese. V Manrese zase v minulé sezoně pracoval s nadějným Ondřejem Hustákem.
To měly být dobré základní pilíře pro přestavbu národního týmu, kterou Ocampo dostal na starost i z důvodů svých zkušeností s prací s mladými hráči. Jenže když se podíváme blíže na Ocampova čísla na lavičce lvů, byla skoro až tristní a zapracování mladších hráčů se dařilo jen částečně.
Z 25 utkání 6 výher
Od července 2023, kdy si odbyl debut u lavičky v přípravném duelu s Pobřežím slonoviny, národní tým zaznamenal pouze šest výher v 25 kláních. V předkole olympijské kvalifikace tým neuspěl v konfrontaci s Izraelem a Estonskem. Ve skupině pod sebe stlačil jen Severní Makedonii.
Kvalifikovat na EuroBasket 2025 se lvům podařilo. Ze skupiny, kde byli favorité z Řecka a následně Velká Británie a Nizozemsko, by se jednalo o velký propad českého basketbalu, kdyby postup neklapnul. Postupovaly totiž tři celky.
Samotný závěrečný turnaj Ocampovi nenahrál do karet. Pro zranění totiž do Rigy neodcestoval Tomáš Satoranský, už dříve bylo jasné, že nebudou k dispozici Jan Veselý či Patrik Auda. A reprezentační kariéru po všemi známé rozmíšce uzavřel relativně těsně před šampionátem i Ondřej Balvín. Pět proher v pěti utkáních znamenalo v celkovém hodnocení předposlední 23. místo.
„Přeji si zdůraznit, že toto rozhodnutí bylo pečlivě zváženo a odpovídá osobním a profesním okolnostem, které činí ukončení této etapy v tuto dobu vhodným. Podle mého názoru národní tým v tuto chvíli potřebuje jiného trenéra, než jsem já,“ řekl k ukončení spolupráce Ocampo.
„Rovněž bych rád vyjádřil svou upřímnou vděčnost za důvěru, kterou do mě ČBF vložila. Byla to čest a vysoce obohacující profesní zkušenost, že jsem mohl podle svých nejlepších schopností přispět k rozvoji a posílení basketbalu v České republice,“ rozloučil se dnes už bývalý trenér národního týmu. ČBF oznámí Ocampova nástupce v úterý.