Boxerský král Joshua uhájil trůn, ale poprvé soupeře neposlal k zemi

Tvrdá bitva s nečekaným koncem! Duel Anthony Joshua vs. Joseph Parker měl totiž nakonec překvapivě plných dvanáct kol. A byl rozhodnut na body ve prospěch populárního Brita.

"Myslel jsem, že to bude těžké. Ale dvanáct kol byla ve výsledku lehká práce," zhodnotil zápas dále úřadující vládce nejtěžší divize. "Byl to prostě boxerský zápas, ne boj. Parker sliboval, že to bude válka. Já říkal, že to bude boxerská finesa," dodal Joshua.

Zpočátku šlo jen o oťukávání, nicméně z obou stran značně aktivní. Parker působil odhodlaně. V druhém kole ale už přebíral nadvládu Joshua, před nímž šestadvacetiletý Novozélanďan většinou ustupoval. Od třetího kola byla u Parkera vidět mírná nervozita. Zatímco Joshua na sobě emoce nedával znát prakticky vůbec.

Vyzyvatel předváděl mimořádnou odolnost. Od pátého kola byl i velmi agresivní a de facto často udával rytmus boje. Duel se nakonec vyšrouboval až k neuvěřitelnému konci dvanáctého kola A byl tedy rozhodnut na body.

Sportovní superstar znovu chválil i americký ringový veterán Sugar Ray Leonard. „Mně se líbí to, co Anthony zastupuje. Je to skvělý šampión a skvělý pro náš sport,“ řekl během galavečeru leonard.

Uvaděčem hlavního duelu byl tradičně legendární konferenciér Michael Buffer. Ten však nejprve jen tiše vstoupil do ringu. A když se ozvaly první tóny písně Neila Diamonda „Sweet Caroline“, všem bylo jasné, že se souboj, na který dlouho čekali, blíží.

Zatímco nástup Parkera doprovázelo bučení a vykřikování jména favorita, při nástupu samotného Joshuy, tradičně oděného v bílém plášti, nejprve zavládlo ticho a pak už jen diváci vítali svého hrdinu. Ten se cestou do ringu zastavil u velikých hořících písmen AJ. Cesta Joshuy mezi šestnáct provazů měla zkrátka znovu styl.

Atmosféra navyprodaném obřím Principality Stadium byla mimořádná. Osmdesát tisíc fanoušků si velkolepou událost užívalo naplno, jak už tomu u anglického publika bývá zvykem. Co lze ale britským fanouškům vytknout, je určitě skutečnost, že při zpěvu hymny vyzyvatele z Nového Zélandu neutichli.

Po doznění i britské hymny „Bůh ochraňuj královnu!“ přišel na řadu slavný Buffer se svým typickým výkřikem „Jste připraveni na rachot?“ a veliká událost světového boxu mohla začít.

