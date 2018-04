Joshua nedal poprvé K.O. a Kličko napálil fanoušky aprílovým návratem

12 kol, které způsobily víc, než se může zdát. Britský boxer Anthony Joshua sice obhájil své pásy šampiona a k tomu jeden získal (WBA, IBF, WBO a IBO), ale poprvé nevyhrál způsobem K.O., což se považovalo prakticky za samozřejmost. Mnoho fanoušků boxu to překvapilo. Co víc, Vladimir Kličko využil zjitřeného zájmu o box a v žertu oznámil, že zvažuje návrat do ringu. Později ale dodal: Apríl!

Výhra na body. Tak dopadl duel Anthony Joshua vs. Joshua Parker. Mnohé tento výsledek překvapil. Vladimir Kličko však situace využil k aprílovému žertu.

Dlouholetý ukrajinský vladař těžké váhy na sociálních sítích uvedl: „Ráno jsem se vzbudil s pocitem ohně v břiše, který mi řekl: ‚Stále na to máš.‘ Berte to jako oficiální informaci.“ Může se tak svět boxu těšit na probuzení spícího obra? Ne. Kličko později prozradil, že šlo pouze o aprílový vtípek.

A ikdyby to byla pravda, Joshua má zatím jiné plány. Nyní mu chybí jen zbylý významný titul WBC, jehož majitelem je Američan Deontay Wilder. Spekuluje se, že by se ještě v tomto roce mohl uskutečnit takzvaný sjednocovací duel.

„Přiveďte Wildera do ringu a já ho porazím. Pojďme na to, Wildere. Nemusíme kvůli tomu do Spojených států, můžeme to vyřídit tady," vyzval amerického protivníka Joshua.