Megabitva pro Álvareze! Po trestu za doping ukončil Golovkinovu neporazitelnost

Před rokem skončil zápas obou velkých rivalů kontroverzní remízou, která znamenala, že Golovkin mistrovské pásy uhájil. Také sobotní odveta, která přilákala do hlediště lasvegaské T-Mobile Areny řadu hvězd včetně basketbalisty LeBrona Jamese, boxerské legendy Mika Tysona či herce Willa Smitha, byla mimořádně vyrovnaná.

Dva rozhodčí přisoudili Álvarezovi vítězství 115:113, zatímco třetí viděl zápas opět jako remízový 114:114.

Šestatřicetiletý Golovkin, bývalý amatérský mistr světa a stříbrný olympijský medailista z Atén, našel mezi profesionály přemožitele až ve 40. zápase. Kromě remízy s Álvarezem 38 soubojů vyhrál, z toho 34 k.o.

"Bylo to hodně vyrovnané. Chtěl jsem ho knokautovat, ale je to těžké. Je to skvělý bojovník, ale jsem vítěz," radoval se osmadvacetiletý Mexičan, který měl začátkem roku pozitivní dopingový test na clenbuterol. Kvůli tomu boxoval s Golovkinem až nyní, původně se měl zápas konat už v květnu.