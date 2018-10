Boxer Horváth vyzývá Konečného: Nelíbí se mi směr, který udává

Patří mezi nejúspěšnější české boxery posledních desetiletí. Byl mistrem Evropy organizace WBO, několikanásobným šampiónem republiky. Minulý rok bojoval o titul mistra světa, po prohře na body se však jeho kariéra zastavila. Nyní chce další zápas a to s nejlepším profesionálním boxerem české historie Lukášem Konečným, který nedávno ohlásil svůj comeback a mezi šestnáct provazů se vrátí v prosinci na akci organizace XFN.

Naposledy jste zápasil před rokem. V jaké jste teď vlastně fázi jako boxer?

„Je to tak, před rokem jsem boxoval důležitý zápas v Moskvě. Dnes už jsem smířený s tím, jak to bylo, ale tehdy jsem neměl pocit, že bych prohrál. I můj tým mi vyčítal, jak jsem se k tomu postavil. Takže jsem chtěl zkusit nějakou změnu, ale dost jsem se v tom plácal. A vesměs teď pořád hledám cestu, jak se k boxování vrátit. Nicméně jsou mi nabízeny zápasy, které pro mě nemají příliš smysl. Možná snad z finančního hlediska... Řeknu to na rovinu, opravdu jsem trochu spadl dolů. Za ten rok jsem si prožil věci, co by nikdo asi fakt netušil."

Můžete to trochu přiblížit?

„No, moje práce je box. Jiný džob jsem neměl, jelikož jsem to dělal na sto procent. A když jsem byl odstřižen od zápasení, najednou jsem zůstal bez příjmů. V tu chvíli mi pomáhali rodina a kamarádi, což ale nejde donekonečna. Takže jsem se sebral a odjel do Anglie, kde jsem trénoval. Ale pořád jsem narážel na to, že se mě manažeři snažili dostat do zápasů, které neměly smysl. Ve výsledku jsem tam bydlel opravdu v dírách."

Teď ale jeden velmi zajímavý souboj na obzoru je, že?

„Před nějakou dobou jsem se zapřísáhl, že se na českou scénu už nevrátím, protože tu šla kvalita zápasů hrozně dolů. Někdy je to až úsměvné. Ale koho bych chtěl vyzvat, to je Lukáš Konečný, který teď ohlásil návrat. Takže ho tímto vyzývám! Lukáš je navíc člověk hodně spjatý s tím, co se tady v boxu děje. Mám k němu velikou úctu, protože bez něj by v Česku profibox vůbec nebyl, ale nelíbí se mi tolik styl, jakým on to uchopil. A myslím, že náš souboj by byl cestou, jak tenhle sport oživit."

Co tím přesně myslíte?

„Byl by to určitě pěkný zápas. A to je potřeba. Je pravda, že je tam i nějaká osobní rovina, ale nic to nemění na tom, že zápas by to byl suprový. Navíc nevidím důvod, proč by výzvu neměl přijmout. Může teď dokázat, jak dobrý skutečně je."

Jaká osobní rovina tam je?

„Nejprve chci říct, že jsem sportovec a nemíním tady vykládat věci, které by Lukáše jakkoliv pošpinily. On sám o sobě tvrdí, že vše, co se odehraje v českém boxu, ovlivňuje on. Mně se ale směr, který udává, nelíbí."

Dobře, jak by takový souboj proběhl, jaký tipujete výsledek?

(rozesměje se) „No, Lukáš je skvělý boxer. Má své kvality, které znám. Vím, že kdyby ten zápas vzal, tak se maximálně připraví a dá do toho všechno. A totéž udělám já. Byl by to krásný souboj. A jak by dopadl, to by se ukázalo."

Ovlivnil by výsledek zápasu nějak vaši budoucnost? Kdybyste například prohrál, znamenalo by to pro vás třeba konec kariéry?

„To asi ani nedokážu říct. Nikdy jsem nechtěl koukat až za utkání. Nicméně kdybych dostal velikou nakládačku, asi by nemělo smysl pokračovat. Přece jen už mám taky nějaký věk, už to bolí úplně jinak. Ale abych vyloženě říkal, že to bude poslední zápas v kariéře... Může to tak být, nemusí to tak být."

Mimochodem, vaší partnerkou je boxerka Lucie Sedláčková, jíž jste zároveň trenérem. Tu teď čeká důležitý zápas 17. listopadu.

„Je to tak, v německém Dessau jí bude soupeřkou Nina Meinkeová, desátá nejlepší boxerka světa v dané kategorii. Když Lucka zvítězí, ocitne se na světovém žebříčku nejvýš, co kdy nějaká česká dáma byla. Je to zápas o titul EBU, může jí to odstartovat opravdu obrovskou kariéru."

Jak jde dohromady tvořit pár s někým, koho současně trénujete?

„Ze začátku to bylo hrozný. Peklo! (směje se) Ani nezáleželo na tom, že je to moje partnerka. Nejdůležitější bylo pochopit, co znamená spojení box a žena."

A už jste to pochopil?

„Ano, došlo mi, že trénuji ženu. Že trénuji svou partnerku, je druhá věc. Že má občas menší respekt a je drzá, to už nevnímám. Ale box a žena... To je něco jiného než náš box. Pro ženy je velmi důležitá psychická pohoda. Ne jako v případě chlapů. My umíme fungovat i trochu ve stresu. Ony ale potřebují čistou hlavu a aby s nimi člověk zacházel jako s holkami, i když dělají mužský sport. Lucka je opravdová žena, která právě dělá mužský sport. A to je krásné."

No, vy jste býval známý jako odpůrce ženského boxu. A co čert nechtěl...

(Rozesměje se) „Jo, jo, kdyby mi někdo před několika lety řekl, že budu žít s boxerkou, asi bych mu řekl, ty ses zbláznil!"

Takže jste byl okolnostmi donucen změnit náhled na ženský box.

„Přesně tak, ona mě donutila."

Co říká na to, že chcete vyzvat na souboj právě Konečného, který býval jejím trenérem?

„Čekal jsem, že mi řekne, prosím tě, co si to vymýšlíš… Nedělej to… A naopak, řekl jsem jí to, když jsme spolu jeli autem, a ona odpověděla: Když to tak cítíš, udělej to. Bez nějakých emocí. Ona ví, co boxu dávám, že boxuji od dvanácti let. Teď prostě chci, aby se ukázalo, která škola boxu je lepší. Jestli ta moje, nebo Lukášova. Jediný, kdo mi to trochu rozmlouval, byl táta.“

Proč?

„Měl obavy, jestli do toho nejdu s nějakou záští. A to musím říct, že opravdu ne. Zášť v tom není, Lukášovi nic špatného nepřeju. Přeju mu jen to, ať souboj vezme, připraví se a ukáže mi, proč si ho mám, vážit."

Vnímáte ho jako snadného soupeře?

„Tak to vůbec ne. Kdybych věděl, že ho porazím levou zadní, tak bych tohle nedělal. Ale český box potřebuje takový zápas. A když ne teď, tak kdy?"

27. prosince se Lukáš Konečný vrátí do ringu na akci XFN v pražské O2 Areně. Zápasit bude se Slovákem Matúšem Bibiakem. K souboji se Štěpánem Horváthem by mohlo dojít až poté.