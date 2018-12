Rapper Rytmus o popularitě: Je to, jako když má číšník plnou restauraci | iSport.cz

Ve čtvrtek večer už se bude vědět, jak Patrik „Rytmus“ Vrbovský zvládl svůj první boxerský zápas s nelehkým soupeřem v podobě českého rappera a zápasníka Marpa. Ať už to bude jakkoliv, slavný Slovák rozhodně nelituje cesty, kterou ušel, protože si box zamiloval.

„Jsem typ člověka, že když něco zasáhne mé srdce, tak je to naplno,“ říká Vrbovský ve třetí části rozhovoru v pořadu Fight!

Rytmus: Popularita? Jako když má čísník plnou restauraci

Navíc prozradil, že se potkal s nejbohatším boxerem světa Floydem Mayweatherem i s králem těžké váhy Anthonym Joshuou.

„Připadalo mi, jako by si chtěl užít slávu, protože byl na nejfrekventovanější ulici. Tak jsem toho využil. Jsem rád, že jsem ho viděl. Byl strašně veliký,“ vzpomíná Rytmus o nejúspěšnějším boxerovi těžkotonážní divize, kterého prý popularita baví.

Sám Vrbovský prý slávu už příliš neprožívá. „Jako když číšník přijde do práce a má plnou restauraci. Je to jako bych se ho zeptal, jak to bere, že je plno. Bere to přirozeně, protože v tom žije,“ říká nejslavnější slovenský rapper.

