Marpův trenér boxu: Zbytečně se podceňuje, chtěl by být jako Lomačenko

Souboj se nezadržitelně blíží a Marpa už svrbí pěsti. Otakar Petřina se duelu se slovenským rapperem Rytmusem už nemůže dočkat. Znovu se totiž vrací do ringu, místa, které měl vždy jako thajboxer rád. Zároveň upozorňuje, že jeho soupeř Rytmus to nebude mít snadné.

„Člověk může trénovat jako hobbík, klidně dvoufázově, to je fuk. Ale jakmile vleze do ringu, zjistí, jestli je bojovník, nebo není,“ říká Marpo.

Na druhou stranu přiznává, že si odhodlání svého soupeře váží.

„Klobouk dolů, jestli vleze do ringu. Kdokoliv jde mezi šestnáct provazů, zaslouží si respekt. Spousta lidí o tom může jenom kecat, ale opravdu tam fakt vlézt a dostat třeba po hubě, není úplně jednoduchý,“ říká třiatřicetiletý rapper a zápasník.

Akce XFN 15, kterou bude duel Marpo vs. Rytmus vrcholit podle všeho vyprodá pražskou O2 arenu, to Marpo považuje za velikou událost a má radost, že je o bojové sporty takový zájem.

„Je fajn, že to můžeme medializovat. Vždy tu byl nejsledovanější fotbal a hokej. A je fajn, že tenhle sport se teď stává takovou trojkou v Čechách i na Slovensku,“ pochvaluje Petřina. „Já to ale nevyprodal. Je tam skvělá karta zápasníků, kteří si zaslouží pozornost. My jsme takový vsunutý zápas,“ dodává.

Se svým trenérem se zná už mnoho let, už od dob, kdy začínal v thajském boxu. Tehdy mu však Jirkovský doporučil jiné trenéry. Trenérem kamaráda se tak stal až letos.

„Ota má přirozený talent pro pohyb. Kdyby dělal jakýkoliv sport, tak v něm bude relativně dobrý,“ hodnotí Jirkovský a prozrazuje, čím ho občas Marpo štve. „Jsou okamžiky, kdy mě štve. A to, když má tendence sám sebe zbytečně podceňovat. Otův největší problém je to, že chce být ve všem nejlepší. On to chce udělat opravdu nejlíp, jako Lomačenko,“ zmiňuje trenér jméno jednoho z nejlepších boxerů současnosti.

