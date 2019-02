Asie vs. Evropa! V Praze se utká amatérská boxerská špička | iSport.cz

Svátek amatérského boxu, tak označují odborníci akci, která v sobotu večer zaplní sál hotelu Hilton. Evropští boxeři budou totiž čelit těm nejlepším bijcům z Asie.

„Asiati jsou bojovníci, ale to mi vyhovuje, mám rád tvrdé přestřelky u těla,“ uvedl nejúspěšnější český boxer současnosti Zdeněk Chládek. „Opravdu se těším, protože doma v České republice moc často neboxuji. Doufám, že mi fanoušci vytvoří opravdu domácí atmosféru,“ dodal Chládek.

Dalším, kdo patří mezi hlavní české hvězdy olympijského boxu, je Jiří Havel, člen Top Teamu Českého olympijského výboru.

„Měl jsem skvělou zimní přípravu zakončenou tvrdými sparingy v Bělorusku s evropskou špičkou. Chci udělat hezký zápas pro fanoušky a domů si přivézt pohár pro vítěze,“ plánuje si Havel.

Na galavečeru nebude chybět jako host nejúspěšnější český olympijský boxer Rudolf Kraj, který v roce 2000 vybojoval stříbrnou medaili na olympiádě v Sydney.

„Moc se na to těším. Bude tam špička amatérského boxu. Jak našeho, tak evropského. Jsem na to velmi zvědavý,“ prozrazuje Kraj. „Přiznávám, že asijské boxery nasledované tolik nemám, ale co vím, síly jsou na obou stranách velmi vyrovnané. Může rozhodovat i to, že se někdo hůř vyspí. V tak vyrovnaných soubojích opravdu záleží na detailech. Nebude to rozhodně tak jednoznačné, jako když jsme před víc jak rokem zápasili s Kubou. V Kanadě se rodí hokejisti, na Kubě boxeři,“ připomíná Kraj listopad roku 2017, kdy evropští boxeři čelili nájezdu z Kuby a nezaznamenali ani jednu výhru.

„Každopádně si myslím, že to bude velmi kvalitní box. Je to obrovská příležitost pro všechny tuzemské boxery, aby předvedli, jak makají,“ dodává stříbrný olympionik.

Na galavečeru olympijského boxu v hotelu Hilton se představí celkem 30 boxerů a boxerek v patnácti duelech. Diváky rozehřejí tři zápasy největších talentů českého boxu. Hlavní program sestává ze zápasů toho nejlepšího, co může asijský a evropský box v současnosti nabídnout.

Vrcholem večera bude střetnutí Francouze Sofianea Oumihy, který je ve váze do 60 kg úřadujícím mistrem světa a stříbrným medailistou z Her v Riu de Janeiro, s úřadujícím šampionem Asijských her Cendbátarem Erdenebatem z Mongolska.

„Sofiane Oumiha dokonce dvakrát porazil Kubánce a myslím, že minulou sezonu neodešel z ringu poražen. Tohle jméno bude jednou ve světovém boxu rezonovat a určitě ho uslyšíte z velkých sálů Las Vegas a podobně,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci Pavel Hynek matchmaker akce a mezinárodní rozhodčí AIBA.

Kde: Pražský hotel Hilton

Kdy: sobota 2. února, od 18.00

O akci: Diváci uvidí 15 zápasů, včetně tří soubojů žen. Osmi hlavním duelům budou předcházet čtyři předzápasy a tři duely nadějí českého boxu.