Přemožitel Klička míří do Prahy! Tyson Fury řekne fanouškům svůj příběh | iSport.cz

Poté, co se fanoušci boxu mohli potkat tváří v tvář s boxerskou legendou Mikem Tysonem, je před nimi další lahůdka. Do Česka přijede irský divočák Tyson Fury, kontroverzní chlapík, který před časem i kvůli osobním problémům ukončil kariéru, ale zvládl se opět vrátit do ringu. V Praze popovídá fanouškům i o svém divokém životě 31. května 2019, vstupenky v cenách od 1 499 korun do 7 490 korun už jsou v prodeji.