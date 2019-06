Anthony Joshua: Podivuhodná prohra! Jaké byly pravé příčiny debaklu šampiona? | iSport.cz

„Co dělá velkého šampiona mistrem, je to, jak svrhne z trůnu chlapa, který tam byl před ním. Musí mu vytrhnout titul z ruky. To je důvod, proč se chci utkat s Kličkem,“ slova Anthonyho Joshuy, která řekl několik roků předtím, než se s ukrajinskou legendou utkal. To samé, co tehdy sliboval, se ale teď s větší razancí povedlo Andymu Ruizovi Jr.

Usměvavý tlouštík je jistě skvělým boxerem, to dokazuje nejen jeho výkon v duelu, kterým si přivlastnil tituly šampiona WBA, WBO, IBF a IBO, ale i předešlé zápasy. Nicméně je to také muž, jenž byl vybrán jako náhradní soupeř asi čtyři týdny před termínem zápasu. Kurz na něj byl i dvanáct ku jedné. Celý rok 2017 nebojoval, protože pracoval na stavbách. A jeho předešlými soupeři byli většinou veteráni na ústupu jako Sjargej Ljachovič či Kevin Johnson. Nicméně pravdou je, že vždy předváděl dobrý, rychlý box a vysokou odolnost.

Opravdu je ale až tak dobrý, aby mohl tak hladce přemoci Joshuu v plné formě? Ranař ze Spojeného království své předešlé soupeře přejížděl dost razantně. V posledním souboji ale jakoby to nebyl on. Působil zpomaleně a nesoustředěně. Britská media tak hledají možné příčiny prohry oblíbeného boxerského hrdiny a začala si všímat i toho, co se dělo v ringu mimo jednotlivá kola.

Jak si všiml web DailyMail.co.uk Joshua se například během pauzy ptal znepokojeně svého trenéra „Proč se cítím takhle? Co se děje?“

Po zápase navíc došlo k zvláštní situaci, kdy se Joshuův otec Robert začal hádat s promotérem Eddiem Hearnem. Zasáhnout do toho musel sám unavený boxer. „To já, já jsem ten, kdo bojuje,“ odtahoval poražený šampion svého otce, který naštvaně gestikuloval. Všimli si toho pozorní diváci, kteří věc komentovali slovy „Eddie o něčem věděl a tátu Joshuy to naštvalo a chtěl mu jednu vrazit.“

Důvody Joshuovy překvapivé prohry opravdu mohou být různé.

„Přijde mi to velmi podivné a nečekané. Sám nevím, vidím tři možnosti,“ hodnotí nečekaný výsledek duelu Lukáš Konečný, trenér, bývalý skvělý boxer a mistr světa. „Špatná psychika, nějaká zdravotní indispozice nebo ani vyhrát nechtěl.“

Zajímavé je, že krátce před bitvou agentura Reuters nafotila oba zápasníky. Na Joshuovi je znát, že má oteklé pravé víčko a zamaskované poranění na levé tváři.

„To vypadá jako ječný zrno na tom víčku,“ odhaduje Rudolf Kraj, trenér a bývalý boxer, jenž vybojoval stříbro na olympiádě v Sydney. „No, to není dobrý, asi mu fakt něco bylo a nechtěli to odříct. To by bylo pěkně na ho**o tedy,“ dodává Kraj.

Tým Joshuy tak možná špatně vyhodnotil situaci a myslel si, že populární ranař premiéru v New Yorku zvládne i přes indispozici. Navíc i sám Joshua zpětně přiznal, že Ruize podcenil.

„Ani jsem se dopředu neptal na to, jestli je ve smlouvě klauzule o odvetě,“ přiznal devětadvacetiletý bijec. „Byl jsem si totiž tak jistý, že si jdu pro výhru. Půjdeme znovu na to a já ho zbiju,“ slibuje.

Legendární britský boxer Lennox Lewis hledá příčinu pádu šampiona i v osobě trenéra. „Robert McCracken je bez pochyb špičkový trenér, ale možná není tím, co potřebuje styl Joshuova boje,“ uvedl Lewis na svém Twitteru. „Přešel jsem kdysi k Mannymu Stewardovi, a ten pochopil, jak využít všech mých fyzických vlastností a dovedností. Ukázal mi vše, co jsem potřeboval, abych dosáhl úspěchu,“ radí zkušený ringový válečník.

Někteří fanoušci navíc upozorňují i na to, zda nedošlo k podvodu s ohledem na sázky. Kdo vsadil na Ruize, těžce na tom vydělal.

Příčiny prohry mohou být různé, to ale nic nemění na tom, že novým majitelem šampionských pásů je Ruiz Jr. a Joshuu s ním čeká odveta, která rozhodne o jeho další kariéře. Bude to všechno, nebo nic. Buď znovu usedne na trůn, nebo pohřbí příběh o velikém britském hrdinovi.