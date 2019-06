Anthony Joshua? Tragický výkon! Byl chcíplej a v očích vyplašený, hodnotí Kraj | iSport.cz

Zemětřesení v světě boxu, tak lze mluvit o výsledku zápasu Anthonyho Joshuy s Andym Ruizem Jr. To, že se novým držitelem světových titulů WBA, WBO, IBF a IBO v těžké váze stane právě druhý jmenovaný, tipoval málokdo. Český hrdina ringu Rudolf Kraj, stříbrný medailista z olympiády v Sydney, ale s předstihem upozorňoval, že Ruiz je mimořádně dobrý boxer.

„Věděl jsem, že Riuze není radno podceňovat. Viděl jsem ho v pár zápasech a bylo znát, ač vypadá, jak vypadá, že je velmi nebezpečný, hbitý boxer s tvrdým úderem. Ale musím se přiznat, že jsem to i tak nečekal,“ říká Kraj.

A proč podle něj dosavadní král těžkotonážní divize padl? „Vůbec nevím, co si o tom myslet, Joshua předvedl dost tragický výkon. Od začátku byl neuvěřitelně spařený. Nechápu to. A od třetího kola byl totálně vyřízený. Dýchal jako sentinel,“ popisuje bývalý český boxer. „Připadalo mi, že je úplně bez náboje a chcíplej! Vůbec neboxoval, jak by boxovat měl, takticky to totálně nezvládl. V přestřelkách to vždy schytal a viklal se jako zub. Nebudeme si nalhávat, že snese na hlavě barák. To ani náhodou, nemá tak tvrdou palici. Ty rány ale nebyly nijak zničující. On byl prostě vyřízený od začátku. V očích byl vyplašený jako dítě.“

Velikou roli prý mohlo hrát i samotné místo, kde souboj odehrál, slavná newyyorská hala Madison Square Garden. „Nevím, čím si to vysvětlit, možná tam bylo nějaké zranění, a třeba si myslel, že to i tak zvládne. To by vysvětlovalo, že neměl absolutně šťávu. Anebo to neunesl psychicky. Asi nezvládl atmosféru cizího prostředí a sežralo ho to. Poprvé vyjel ven, navíc do Mekky profesionálního boxu. Je dobře, že to rozhodčí takhle zastavil, Joshua mohl jinak schytat i těžké K.O.“

Pro vítěze souboje má Kraj jen slova chvály. „Ruiz každopádně boxoval chytře, jak měl. Je menší, tak útočil odspoda nahoru. A bylo vidět, že chce vítězství utrhnout. Byl to pěkný zápas.“

Britský ranař sice přišel o auru neporazitelného šampiona, ale podle českého hrdiny ringu, to nemusí znamenat jeho definitivní odchod z výsluní.

„Joshua má ve smlouvě napsanou odvetu, myslím si, že se bude chtít vrátit a nakopat mu p*del. Jedna porážka to není nic strašného. Stane se, rozhodně bych ho nezavrhoval. Při odvetě to může dopadnout jako tenkrát s Lennoxem Lewisem a Hasimem Rahmanem. V první bitvě prohrál K.O. Lewis, ale v druhé to vrátil Rahmanovi i s úroky. Ale Anthony to bude mít těžké, Riuz je typ boxera, který pro něj nikdy nebude snadnou překážkou.“