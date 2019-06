Joshua chce pásy zpět: Dostal jsem naloženo. Odveta bude koncem roku | iSport.cz

Joshua měl podle smlouvy třicet dní na to, aby požádal o odvetu. Jasno ale bylo už tři dny po zápase, v němž podle mnohých komentátorů utrpěl porážku století.

„Nebylo proč čekat,“ řekl manažer Hearn pro ESPN. „Mluvili jsme o tom a děje se to. Není jiný souboj, který by teď AJ chtěl, takže nemělo smysl čekat třicet dní. Všichni potřebují mít jasno. Sedli jsme si a nemuseli jsme řešit nic jiného. Tu odvetu potřebujeme a uděláme ji.“

Joshua se v sobotu ve slavné Madison Square Garden utkal s outsiderem Ruizem ve své premiéře na půdě Spojených států amerických a místo očekávaného vítězství se dočkal tvrdé porážky v sedmém kole.

„Je to malá překážka, jestli to tak chcete nazývat. Cítím, že je to součást cesty, po níž se ubírám. Je to box, takže musím jen zhodnotit situaci, zlepšit se a jít do toho znovu,“ prohlásil Joshua po zápase. „Dostal jsem naloženo. Výsledek to dokazuje a tak to je. Chci se posunout dopředu a opravit to.“

Motivace má Joshua dost. Kromě části svého respektu totiž přišel také o tři mistrovské pásy organizací IBF, WBO a WBA.

„Dám se dohromady a znova si na ty pásy sáhnu,“ hlásí Joshua. „Porazím ho. Porážka je něco, z čeho se můžu poučit. Vítězství je všechno, ale kdy už se to stane a prohrajete, musíte se resetovat, znovu se připravit a vrátit se. Porážky nepřehlížím. Hlad je tu vždycky. Od zítřka jsem připraven vrátit se do práce.“

Proto Joshua po poradě s Hearnem a svým koučem a poradcem Robertem McCrackenem rychle souhlasil s odvetou.

Hearn pro ESPN naznačil, že druhý mač se bude konat spíš v listopadu než v prosinci. O místě zatím není jasno. Ve hře je zcela jistě Principality Stadium v Cardiffu, kde už Joshua třikrát bojoval. Americké televizní společnosti ale určitě budou tlačit na to, aby se znovu boxovalo v USA.

„Myslím, že Cardiff by byl skvělým místem, už jenom proto, že se tam vejde 80 000 lidí. Větší je jenom Wembley a v Cardiffu je střecha, takže tam zápas v listopadu můžeme uspořádat,“ řekl Hearn. „Za druhé, tenhle zápas bude velkou odvetou po porážce století. Nemůžete vyloučit, že se zápas bude konat mimo Spojené království.“