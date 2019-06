Happy end přes prohru na body. Ducár požádal v ringu přítelkyni o ruku | iSport.cz

Je známý tím, že často vítězí v posledních vteřinách zápasu. Vasil Ducár takovému stylu vítězství říká „na Rockyho“. Tentokrát to nevyšlo, ale filmový konec přesto nastal. Když rozhodčí zvedl ruku Kevinu Lerenovi, chvíli na to dostal slovo český bijec, aby se vyjádřil k prohře.

A řekl: „Jsem jen kluk z malé vesnice, z malé země, ale tohle je sen,“ pak šel, poklekl na koleno před svou přítelkyní Irenou, otevřel krabičku se snubním prstýnkem a požádal ji o ruku. Souhlasila. Devětadvacetiletého bojovníka tak první prohra v profesionálním boxerském ringu tolik trápit nemusí. Neštěstí ve hře…

První kolo zápasu bylo tradičně rozehřívací. Lerena si začal věřit a držel ruce často dole a čím dál víc na Ducára útočil rychlými kombinacemi a tlačil jej do rohu. V druhém kole se český bojovník začal rozhýbávat a trefovat a už ve třetím kole si s favoritem rovnocenně vyměňoval tvrdé kombinace.

Lerena hodně zasazoval údery do žeber. Chvílemi to vypadalo, jako by se český boxer nechával od favorizovaného soupeře záměrně trefovat, a pak vystartoval a zasypal jej sérií rychlých háků. Na tvrdého Jihoafričana to ale nestačilo.

Ducár předvedl v celém zápase mimořádnou odolnost. Navíc nejen, že bojoval proti špičkovému soupeři, ale celé publikum fandilo proti němu. Jakmile jej Lerena dobře zasáhl, halou se rozehřměla hlasitá podpora domácího borce.

V osmém kole začal Ducár soupeře i provokovat, když mu ťukal rychle jednou rukou do dvojitého krytí před hlavou. Lerena to dlouho nevydržel a naštvaně vystartoval do útoku.

Po odzvonění devátého kola dokonce Jihoafričan neudržel nervy na uzdě a vyslal ještě několik úderů.

Jednalo se o velmi napínavou bitvu, ale o vítězi nebylo pochyb. Přesto si český bojovník zaslouží respekt a blahopřání do manželství. Opět se jednalo o ringové drama jak ze stříbrného plátna.