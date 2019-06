Ducár vs. Lerena. Čech jde bojovat o světový titul! Slíbil nervy do poslední chvíle | iSport.cz

To už tu dlouho nebylo, český boxer má šanci ukořistit pás světového šampiona. Devětadvacetiletý Vasil Ducár bude dnes večer bojovat v Johannesburgu o titul IBO s Kevinem Lerenou. Sedmadvacetiletý jihoafrický hrdina ringu je považován za jasného favorita, ale český bojovník byl ve stejné roli i v posledním souboji s Francouzem Samuelem Kadjem, jemuž uštědřil první porážku pár vteřin před koncem posledního desátého kola.

Ducár knokautuje soupeře často až v posledních okamžicích zápasu. „Mám to občas prostě tak, že dostanu do držky a to mě nastartuje a vyhraju ke konci. Takže proto občas říkám, že jsem to dal na Rockyho,“ směje se Ducár. „Občas se prostě povede souboj jak podle hollywoodského scénáře. Prohrávám, prohrávám, a na konci zatnu pěsti a vytáhnu to z paty.“

Na místo konání přiletěl začátkem týdne a změna prostředí na něj vlastně nijak nezapůsobila. „Aklimatizovat se není na co. Teplota je stejná, čas taky, spíš jen byla únava po letu,“ vysvětluje.

„Kvůli zločinnosti neopouštíme resort, takže jsme toho moc ani neviděli,“ říká Ducár, jehož v Johannesburgu doprovází krom trenérů i přítelkyně. Svého soupeře Lerenu už viděl na tiskovce. „Přišel se synem, působil v pohodě, proběhlo to v klidu,“ hodnotí stručně.

Ducár večer může zazářit jako málokterý boxer v české historii. „Jestli se nepletu, tak krom Lukáše Konečného a Rudolfa Kraje nikdo jiný o světový titul v posledních dvaceti letech za Česko nešel,“ komentuje životní šanci. „Takže když to řeknu nadneseně, je pecka mít možnost zapsat se do historie a zařadit se vedle lidí, jako jsou Konečný nebo Kraj. To je prostě pro kluka z Citonic, který začal s boxem ve dvaceti, ohromná věc.“

Boxer z Citonic je známý jako ranař s velikou odolností, takže jeho šance na výhru nejsou určitě tak malé, jak napovídají kurzy jedna ku šesti pro obhájce titulu. Ducár je tvrdý bojovník, který má bohaté zkušenosti i z thajského boxu a MMA.

„Definuji se spíše jako thaiboxer, protože jsem s tím začínal. Absolvoval jsem v něm sice asi jen třicet soubojů, ale byly to velké zápasy, většinou v zahraničí. A dosáhl jsem docela dobrých úspěchů, prohrál jsem v něm jenom dvakrát,“ vysvětluje. Kdyby ale ukořistil boxerský titul IBO, ostatní disciplíny půjdou stranou.

Český boxer Vasil Ducár







23 zobrazit galerii

To tu dlouho nebylo! Čech Ducár se utká o významný pás, legendy jásají