Ducár o prohře i žádosti o ruku v ringu: bál se, aby se nevzbudil až v šatně | iSport.cz

V ringu rozdává pořádně tvrdé rány, mimo šestnáct provazů je ale veliký vtipálek i poeta. Porážku od Kevina Lereny, pro niž si jel až do jihoafrického Johannesburgu, už devětadvacetiletý český bijec vstřebal. Přestože Vasil Ducár titul mistra světa IBO nevybojoval, teď už vyhlíží další výzvy. A plánuje svatbu.

Ač jste zápas v Africe prohrál, dodal jste mu happy end. Hned po vyhlášení jste v ringu požádal o ruku svou přítelkyni...

„Jo jo. Měl jsem to nachystané delší dobu, ale čekal jsem na dobrou příležitost. A tohle se mi zdálo jako správný okamžik. Doufal jsem tedy, že to bude i s tím vítězným koncem, což nevyšlo, ale zvládli jsme to i tak. Jediné, z čeho jsem měl trochu obavy, abych nedostal knokaut. Abych se zkrátka neprobudil až v šatně. To by mi plány celkem zkomplikovalo.“

Vzhledem k tomu, že jste jel do Afriky s přítelkyní, napadá mě, jestli věříte na pověry, že by se měl boxer před zápasem držet sexuálního půstu?

(směje se) „Ha ha. No, já na to nevěřím, protože si myslím, že tělo má nějakou hladinu testosteronu, která se tím vychýlí jen minimálně. Z dlouhodobého hlediska to, myslím, nemá vliv. Neřekl bych, že nějaký půst hladinu zvedne.“

Pracujete u policejní zásahové služby, jak váš duel hodnotili kolegové?

„Všichni mi gratulovali. Divil jsem se k čemu, když jsem prohrál. Mysleli samozřejmě zásnuby.“

A kdy bude svatba?

„Už jsme se o tom bavili a dohodli jsme se, že to asi necháme až na příští rok. Možná do roka a do dne, kdo ví?“

Když trochu předběhneme čas... Až budete mít děti, chtěl byste, aby se vydaly cestou stejného sportu?

(rozesměje se) „No, to je zajímavá otázka, protože dříve jsem to bral jako jasnou věc, že bych chtěl, aby boxovaly. Teď se na to dívám s rezervou. Měl bych o ně prostě strach. Nebudeme si nic nalhávat, rizika tady jsou, není to šachový kroužek. Ale myslím, že to nechám na nich. A určitě je do ničeho nebudu nutit. Ale kdybych měl kluky a bavilo by je to, tak je v tom podpořím.“

Krom toho, že jste tvrdý bojovník, občas píšete i básničky nebo texty pro rappery. Už vás napadla nějaká básnička o týdnu v Africe?

„Zatím ne, ale jestli chcete, tak něco spíchnu.“ (směje se)

Beru vás za slovo. A jak svůj souboj v Africe vlastně hodnotíte?

„Jenom pozitivně. Všechno bylo super. Byla to obrovská zkušenost, samotný zápas sklidil hodně dobrých ohlasů. Myslím, že jsem neudělal ostudu ani sobě, ani naší zemičce. Už jen to, že jsem na této úrovni doboxoval dvanáct kol, je, myslím, dobré.“

Každopádně teď si třeba říkáte, že šance na výhru byla, nebo ne?

„Určitě nepopírám Lerenovy kvality. V zápase byl lepší. Ale teď mám úplně jinou zkušenost a šel bych do zápasu jinak naladěný. Víc bych si věřil. Nastupoval jsem s až přehnaně velikým respektem. Soustředil jsem se hlavně na obranu a moc jsem se nepouštěl do ofenzivy, abych něco neschytal. Průběhem zápasu jsem ale začínal získávat více sebevědomí a dokázal jsem to víc a víc otevřít.“

Dá se tedy říci, že Jihoafričan byl pro vás zatím nejtvrdší zkouškou?

„Těžko říct. Každý zápas je tvrdý nějak jinak. Ale určitě to byl nejtěžší soupeř a měl fakt silný úder. Zadní direkt a zadní zvedák, to byl vždy fakt kopanec. Dokázal mi tím i rozhodit stabilitu.“

Pociťoval jste během zápasu třeba větší nervozitu kvůli tomu, že jste bojoval o světový titul IBO?

„To ne, pociťuji samozřejmě zdravou nervozitu před každým duelem. Ale tady jsem si byl vědom důležitosti a kvality soupeře.“

Jak významné je pro vás, že jste ve světě reprezentoval, jak jste řekl, českou zemičku?

„To opravdu hodně a jsem na to hrdý. Když kvůli mně hráli českou hymnu, tak se mi až skoro draly slzy do očí. Jsou to prostě vždy silné emoce.“

Chvílemi se zdálo, že mezi vámi zavládla celkem nevraživost, přišlo pár přestřelek a ostřejších reakcí.

„Nemyslím si, že by to byla nevraživost, spíše jen takové to zdravé sportovní hecování. Jak před zápasem, tak po zápase jsme si projevili vzájemnou úctu a respekt. Během souboje bylo jen několik momentů, kdy jsme jeden druhému naznačovali ‚Tak pojď, předveď se!‘. Ale to si myslím, že k tomu patří. A bavilo to nejen diváky, ale i nás.“

Souboj byl výjimečný i tím, že se odehrál v jihoafrickém Johannesburgu. Jak na to budete vzpomínat?

„Zase jenom v dobrém. Měli jsme dobrý servis, skvěle nás přivítali. A hlavní byly skvělé reakce po zápase. Lidi mi tam fandili, pogratulovali mi k výkonu, chtěli se se mnou vyfotit. Jsem rád, že mám díky sportu možnost si vlastně i udělat takový výlet.“

A co jste říkal na samotné místo?

„Byli jsme převážně v rezortu, jen dvakrát nás provedli městem. Jeli jsme na safari. To místo má rozhodně svá specifika. Vidíte tam luxusní čtvrti, kde jsou krásné hotely, přepychová kasina, obrovské vily, a o kilometr dál potkáte slumy, naprostou chudobu. Ani si nedokážu úplně představit, jak to tam chodí. To bych tam musel být déle, abych viděl, abych to poznal. Já mám za ten týden jen pozitivní zkušenost. Lidé byli příjemní a v pohodě.“

Víte už teď, co vás dál čeká? Máte nějaké nabídky na další zápas?

„Jo, nějaké nabídky přišly. Před sebou mám akci v Brně, 1. července. Kamarád slaví narozeniny na koupališti Dobrák a chce tam udělat takový menší galavečer. Požádal mě, jestli bych tam zaboxoval, a já jsem to rád přijal. Samozřejmě jsem dostal více různých nabídek, ale necháme tomu teď nějaký pátek a uvidíme. Mám teď rozjednáno pár věcí, ale vše má svůj čas. Zjistil jsem teď nějaké své rezervy a vím, na čem mám pracovat.“

Nejste jenom boxerem, děláte i thajský box a MMA. Nabídky, které dostáváte, se týkají které disciplíny?

„Zatím přišly jen boxerské.“

A budete se tedy dál věnovat už jen boxu?

„Uvidíme, já se nebráním ničemu. Když se něco objeví zajímavého i v dalších disciplínách, nejsem proti.“

Nějaké konkrétní plány nemáte?

„Myslím, že mám před sebou ještě tak tři čtyři roky nejvyšší výkonnosti. Konkrétní plány nemám. Každopádně bych se chtěl udržet zhruba ve světové třicítce nejlepších. Ideálně bych se rád samozřejmě posunoval výš a chodil co nejlepší zápasy, nejlépe o tituly.“