Superman do boje! Triumf Lomačenka tuší i Konečný, fandí mu Marpo | iSport.cz

Jako střet Supermana s Batmanem. Že je takové přirovnání v případě boxerského duelu Vasil Lomačenko vs. Luke Campbell přehnané? Vůbec ne. Právě ukrajinský „muž z oceli“ Lomačenko je považován díky mimořádným boxerským schopnostem předem za vítěze. Ale méně obdivovaný Campbell může přesto překvapit svou chytrostí. Každopádně se ale postaví tváří v tvář nejtvrdšímu soupeři, jakého kdy zažil.

„Lomačenko je dobrý, velmi dobrý. Ale nemyslím si, že je neporazitelný, takže ho nepovažuji za nejlepšího na světě. Vím, že ho můžu porazit,“ věří si Brit s chlapeckou tváří. „Cítím se dobře, jsem připraven, ale samozřejmě jsem nervózní. Podle mě je to potřeba, abych mohl přepnout do zápasového nastavení. Nejdůležitější je držet emoce na uzdě,“ přiznal Campbell v rozhovoru pro časopis GQ.

Favorit zápasu je skutečně jasně daný. Jednatřicetiletého Ukrajince pasovali do role suverénního vítěze všichni bookmakeři. Kdyby se stejně starému rodákovi z Kingston upon Hullu přesto podařilo vyhrát, jednalo by se vlastně o zázrak. K tomu by mu mohlo pomoci víc jak dvacetitisícové publikum v londýnské O2 areně.

„Od té doby, co jsem se stal profesionálem, chci zápasit v Londýně. Fanoušci tady oceňují můj styl. Campbell je sice Brit, ale já se tu cítím v pohodě. Jsem 100% připraven na všechno, co předvede,“ slibuje Lomačenko.

O jeho výhře nepochybuje ani Lukáš Konečný, trenér a bývalý světový šampion veltrové váhy. „Podle mě vyhraje jasně Lomačenko… Myslím, že ke konci zápasu bude Vasil dominovat a dá ho před limitem,“ říká Konečný. „Velká zkušenost! Umí boxovat na všechny styly a dokáže najít, co na koho platí!“ dodává slavný český boxer.

Velikým fanouškem ukrajinského rohovníka je i Otakar Petřina, alias Marpo, rapper a bývalý thajboxer, který se na konci minulého roku utkal mezi šestnácti provazy se slovenským kolegou Rytmusem.

„Lomačenko je neskutečnej! Jeho pohyb a přehled v ringu… A to nemluvím o jeho statistice. To, jak se mu soupeři během zápasu vzdávají, protože to vypadá, že si přišli jen zastínovat. Neskutečný!“ hodnotí s obdivem Petřina.

Britský olympijský vítěz z roku 2012 v bantamové váze má před sebou opravdu mimořádný test. Ukrajinský válečník jej dokonce trumfuje i co se olympijského zlata týká, vlastní totiž hned dvě nejcennější medaile. V roce 2008 opanoval na Hrách pérovou váhu, o čtyři roky později lehkou. Kývnout na takový souboj chtělo od Campbella pořádnou dávku kuráže. V sobotu se ukáže, zda se nejednalo jen o bláznovství.