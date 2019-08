Konec neporazitelnosti! Britského hrdinu zastavilo v Rusku tvrdé K.O. | iSport.cz

Předchozích osmnáct zápasů zvládl Anthony Yarde s grácií, v devatenáctém souboji ukázal válečnické srdce, ale nestačilo to. Utrpěl první porážku v kariéře. Prognózy mnoha odborníku se naplnily do puntíku, výkonnostní skok mezi dosavadními rivaly talentovaného Brita a Sergejem Kovaljovem byl obrovský. Ruský šampion byl pro mladého bijce příliš velkým soustem.

„Zkušenosti hrály značnou roli, lépe stupňoval tempo. Dobře jsem ho natrefoval na tělo, v rohu jsme se shodli, že bych to měl ukončit, tak jsem to zkusil. Nejsem zahanbený ani ztrapněný,“ řekl v pozápasovém rozhovoru Yarde. „Splnil jsem plán už jen tím, že jsem sem přišel. 99 % lidí by si netrouflo udělat to, co jsem udělal já,“ dodal hrdě.

Od úvodního gongu měl mírně navrch šestatřicetiletý držitel titulu, který rychlými údery z přední ruky soupeře k ničemu nepouštěl. O osm let mladší Brit se začal osmělovat až v pátém kole, kdy začal trefovat tvrdé háky na tělo, zápas se proto začal vyrovnávat.

Nejvíc divákům v Traktor areně zatrnulo při sledování osmé tříminutovky. Brit rivalem z Kopějsku otřásl a poslední minutu kola jej naháněl po ringu jako kořist. Zůstal však vteřiny od vítězství, Kovaljov totiž smršť úderů ustál. Navíc se knokautér z Londýna unavil, protože do útoku dal opravdu vše.

Zkušený domácí bijec poté zbytek duelu dominoval. Vyšťaveného soka, jenž už nedokázal držet ruce před obličejem, aby se kryl, zasypával tvrdými ranami. Osudným se stal direkt v jedenáctém kole, kterým Yarda poslal na podlahu ringu, z níž se nedokázal v požadovaném limitu zvednout.

Kovaljov tak po Eleiderovi Alvarezovi, kterého porazil v únoru, ukončil neporazitelnost další vycházející hvězdy.