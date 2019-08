Už mě lidi jako on se*ou! říká Rus před válkou s britským svalovcem | iSport.cz

Odvaha osmadvacetiletému Britovi rozhodně nechybí. Anthony Yarde si totiž o zápas s o osm let starším Sergejem Kovaljovem dlouho říkal. Konečně se dočkal. Ale musí si pro souboj s držitelem titulu WBO v polotěžké váze dojet na jeho území, do Čeljabinsku. Veliký zápas proběhne v tamní areně Traktor Sport Palace. Nejenom, že ruský borec bude mít na své straně fanoušky, ale prakticky i rozhodčí. Stalo se nepsaným pravidlem, že mají-li souboj rozhodovat body, sudí většinou přivírají oči ve prospěch národního reprezentanta.

Yarde má tak jasný úkol – ukončit zápas před limitem. A to nebude právě v tomto případě vůbec snadné. Kovaljov je příkladem ruské odolnosti. Ve prospěch mladšího vyzyvatele tak mluví právě věk soupeře, jenž už není na vrcholu své formy.

„Kovaljov by mohl prožívat nejlepší léta své boxerské kariéry a stejně by to bylo celé jen o mně, ne o něm,“ uvedl odhodlaně rodák z Londýna. „Nikdy se nesoustředím na své soupeře, ani neznám většinu jejich jmen. Vždy se soustředím jen na sebe, můj posun a můj výkon v ringu.“

Silná prohlášení Brita smetává zkušený ruský kozák rázně ze stolu. „Ukážu, kdo je tady šéf. Může si říkat, co chce, ale mluvit a konat jsou dvě rozdílné věci. Už mě lidi jako je on se*ou,“ řekl Kovaljov bez okolků. „Zaplatí za všechno, co sdílel (na sociálních sítích) a řekl. Je to jenom kluk, ne lev. Malé kotě, drobné koťátko!“ reagoval na Yardovu proslulou větu: „Lvi jsou v táboře!“ kterou často vykřikuje jako motivační hlášku.

I když je ruský boxer mnohem zkušenější, má za sebou 37 zápasů, z toho 33 vyhrál, doposud neporažený Brit se vyprofiloval jako velmi talentovaný knokautér. Z 18 duelů ukončil 17 před limitem. Sedmkrát mu k tomu dokonce stačilo první kolo. Je ale pravdou, že nikdy nestál čelem překážce jakou je právě světový šampion z Kopějsku. Přesto si ale věří.

„Začal jsem boxovat v devatenácti letech, říkal jsem si, jestli už nejsem moc starý. Ale mám jinou mentalitu a hned jsem chtěl všechny knokautovat a dostat se do profesionálů,“ zavzpomínal Yarde v rozhovoru pro BBC Sport na své začátky. Vždy byl pro sport nadaný. Začínal atletikou, v šestnácti zaběhl stovku pod 11 sekund, pak zkoušel i rugby.

Bijec s postavou kulturisty však v mládí patřil mezi pouliční grázly. „Viděl jsem spoustu špatných věcí, které udělali lidi, co jsem znal, nebo se staly lidem, jež jsem znal. Přitahoval jsem negativní věci, protože jsem se pohyboval v negativním prostředí,“ přiznal Yarde. „Ale teď už jsem na správné cestě, a když myslíte na pozitivní věci, přihodí se vám.“ Pořád rozesmátý Brit také často říká, že svými nynějšími úspěchy splácí slzy, jež kvůli němu v minulosti tekly po tváři maminky, která si s ním nevěděla rady.

To ruský rohovník z problémového období ještě nevyrostl. Před rokem byl zatčen v Kalifornii poté, co udeřil do obličeje ženu, která mu nechtěla být po vůli. Napadená upadla do bezvědomí, utrpěla zlomeninu nosu a poranění krční páteře. V roce 2017 byl navíc Kovaljov označen soupeřem Jeanem Pascalem za rasistu, kvůli výrazům, kterými častoval bývalé protivníky.

V sobotu v podvečer se ukáže, zda dá poučený darebák agresivnímu muži z východu výchovnou lekci, nebo si vyhlédl moc veliké sousto. Ať tak, či tak, mělo by se jednat o hodně ostrý duel.

VIDEO: Podívejte se na upoutávku na duel Kovaljov vs. Yarde