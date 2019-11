Rachot v Lucerně: Pála rozvášnil publikum, Musila zdemoloval | iSport.cz

Veliký sál pražské Lucerny opět ožil boxem. Finále mistrovství České republiky se do svatostánku kultury vrátilo dokonce po čtyřiceti letech. Šampionát byl zahájen hymnou v podání boxerky Annemarie Trčkové, která se do finále neprobojovala. Hlavní píseň České republiky ale zazpívala skvěle.

A skvěle probíhal celý večer. Boxeři předváděli zajímavé zápasy, za něž byli neúnavným publikem náležitě odměňováni. Čím víc se blížil konec turnaje, tím se atmosféra v Lucerně zlepšovala. Vše vyvrcholilo, když do ringu vstoupil Ondřej Pála. V souboji známého boxera s Dominikem Musilem bylo k vidění také první klasické ukončení před limitem. Zkušený profesionál potvrdil své schopnosti, když zápas rozhodl ve druhém kole. Musil nebyl schopen odolávat jeho úderům a rozhodčí duel ukončil.

Pála byl jedním z mála profesionálů, který se do finále kvalifikoval. O jeho účasti na akci přitom rozhodla náhoda. „Trochu v tom mám prsty já. Protože jsme to vymysleli společně s Pavlem Hynkem, abychom přilákali další profíky,“ přiznal trenér Michal Soukup. „Jednou jsem mu zavolal, jestli by to nechtěl zkusit mezi amatéry. Odpověděl, že o tom popřemýšlí. Tak jsem mu řekl, dobře, zítra ve dvě na tréninku. Přijel a dnes je mistrem republiky,“ pronesl spokojený kouč.

Český profesionál si celé mistrovství velmi vychvaloval. „Bylo to skvělý, k nápadu uspořádat vyřazovací boje v obchoďáku jsem byl přitom skeptický, ale lidi byli fantastičtí. Jednou větou to byla reklama na box,“ popsal hlavní hrdina čtyři dny plné zápasů. Výsledek svého měření sil přitom vůbec neřešil. „Kdybych vyhrál já nebo můj finálový soupeř, bylo by všechno úplně stejný. Večer bych si dal večeři, ráno snídani. Tohle není život, to je zábava,“ okomentoval Pála s úsměvem vítězství.

Když akce skončila a publikum pomalu mizelo, vrátili se do ringu právě svěřenci trenéra Michala Soukupa. Mezi nimiž byli tři noví mistři republiky. Vedle Pály získali pás pro vítěze také Martina Schmoranzová a Jiří Havel.

„Finálový zápas pro mě byl možná nejlehčí. Přišel jsem si to užít. Měl jsem nejtěžší zápas asi ve čtvrtfinále,“ prozradil Havel, jenž pošesté získal titul šampiona.

„Náš trenér Míťa Soukup je tím, kdo to má vše na svědomí, veškerý úspěch má na ramenou právě on. Je to totiž člověk, který tomu obětuje srdce, dělá to z lásky ke sportu. Stará se o nás jako o vlastní děti. Je to obrovský charakter,“ chválil jednadvacetiletý boxer svého kouče.

Sám zkušený trenér zářil po šampionátu nadšením, ale znát byla i únava. „Zhubl jsem asi dvě kila, kluci o mně říkají, že jsem kumulátor nervů. Oni jsou v klidu a já jsem nervózní. Tak to ale asi má být,“ řekl s úsměvem Soukup. „Byli úspěšní mí svěřenci, ne já. Máme tři tituly mistra republiky a dvě druhá místa. Ale jedno druhé místo mě možná hřeje stejně, jako ty tituly šampionů. Honza Klabeneš, který boxoval v šedesát devítce má za sebou jen dvacet zápasů, je na začátku. Ve finále prohrál tři dva. To všichni oceňujeme,“ pochvaloval si trenér.

Zároveň jako zkušená persona českého boxu pochválil letošní zorganizování mistrovství. „Neskutečná atmosféra! Lucerna má svoje kouzlo, ale i v Arkádách, kde se boxovalo, to bylo skvělé. Dnes je taková doba, kdy sport musí za lidmi, a to se ohromně povedlo, protože v obchodním domě byly tisíce lidí. A pak narvaná Lucerna. To, co předvedl Pavel Hynek s manželkou Adélou je obrovský úspěch,“ uvedl Soukup jména hlavních organizátorů.

Ti fanouškům, jež vážili na finále cestu, zpestřili program také naplánováním zápasů paraboxerů. Dva střety vozíčkářů z Polska s českými reprezentanty se udály po skončení ženských duelů. S našimi východními sousedy jsme se rozešli smírně. První zápas vyhrál domácí borec, druhý Polák.