Vémola: Konečný mluví o zápase, který nebude. Box? Možná s Marpem | iSport.cz

Když zápasí český Terminátor, vždy to strhne veliký zájem publika. A co teprve, kdyby bojoval poprvé v boxu? To si uvědomují různí promotéři, a tak Karlos Vémola pravidelně dostává mnoho nabídek na zápas mezi provazy. Jednu dostal dokonce od Lukáše Konečného, trenéra a bývalého světového šampiona. „Najednou to vyjelo v médiích, aniž by se o tom semnou kdokoliv bavil,“ diví se Vémola.

Ač se v kleci stává šelmou, mimo ni je Karlos Vémola veliký kliďas, kterého hned tak něco nevyvede z míry. To, že se najednou začalo mluvit o jeho exhibičním zápase s Lukášem Konečným, ho ale rozladilo. O žádném souboji v ringu zatím bijec z Olomouce neuvažuje. Zato soupeře do klece už si vybral.

Lukáš Konečný uveřejnil, že s vámi řeší možnost společného boxerského zápasu na akci, kterou bude pořádat v Ústí nad Labem. Je skutečně možné, že byste spolu stanuli v ringu?

„Co k tomu říct? Chování Lukáše Konečného mě celkem mrzí. Protože to najednou vyjelo v médiích, aniž by se o tom semnou kdokoliv bavil. Potom mi Lukáš napsal zprávu, jestli mi může zavolat a jestli mi o tom už někdo říkal. Později jsme se o tom bavili a řekl jsem mu, ať to hlavně nikde nezmiňuje, že si nepřeju, aby se to řešilo. Neodbyl jsem ho jenom proto, že zmínil charitu a mně se na charitu říká špatně ne. Jasně jsem mu ale pověděl, dej mi týden, hlavně to nikde nezmiňuj, probereme to pak u kafe. On toho ale využil, začal říkat, že to s Vémolou řešil a tím rozjel druhou vlnu.“

Nicméně o té možnosti jste jednali.

„O zápase mluvím s různými lidmi. Několik promotérů má opravdový zájem o to, abych boxoval. Je to jeden z mých životních cílů, chci si to jednou zkusit. Chtěl bych lidem, co tvrdí, že jenom válím, dokázat, že v postoji nejsem tak špatný, jak si myslí. Stejně jako Conor McGregor, ne, že bych se k němu chtěl přirovnávat, udělal jeden box, tak si myslím, že i já, než ukončím kariéru, jeden box udělám. Ale to bude opravdu veliký money fight (zápas za vysokou finanční odměnu). O souboj se mnou mají zájem různí profesionální boxeři a hlavně promotéři. Jednáme například o něčem v Plzni. Ale mě osobně by asi případně zajímal nejvíc zápas s Marpem, o který on sám projevil zájem. Takže pokud jednou budu boxovat, tak to určitě bude nějaký veliký zápas ve veliké aréně…“

Ne tedy v letním kině v Ústí nad Labem.

„To opravdu ne. A je mi líto, že do toho zatáhl téma charity… Proto jsem mu říkal, pobavíme se o tom, protože já samozřejmě s několika charitami spolupracuji i s fondem policistů a vojáků, takže když to zmínil, tak jsem mu s tím chtěl nějak pomoci. Nebylo by ale fér, aby se objevovaly titulky, Vémola odmítl zápas pro charitu. Dobročinná akce se může udělat i v rámci MMA a myslím, že bychom měli minimálně jednat nejdřív o nějaké dohodě a reálné cestě k zápasu, než že se to téma rozpoutá v médiích. Po tom, co se odehrálo, můžu teď s čistým svědomím říct, že tento zápas rozhodně nebude.“

Definitivní rozhodnutí?

„Rozhodně to nebude za peníze, které mi nabízel a rozhodně to nebude v Ústí v letním kině. Jestli je něco do budoucna možný, tak že Vémola boxovat bude. A třeba s Marpem. Konečný sice mluvil o exhibici, ale oba jsme bojovníci. On ještě není tak starý a určitě nebude chtít prohrát s Vémolou, který nikdy pořádně neboxoval. A já se rozhodně nebudu chtít nechat mlátit. Nastoupíme tam proti sobě prostě jako bojovníci, budeme se chtít zabít.“

Takže platí, co říkává bývalý boxer Rudolf Kraj, majitel olympijského stříbra, že exhibice je možná v tenise, fotbale, ale ne v bojových sportech?

„Přesně tak, s tím naprosto souhlasím.“

Dobře. Máte už v současnosti nějaké informace, kdy budete mít další zápas v MMA a s kým?

„Všichni bychom si přáli, aby to bylo co nejdříve. Nikdo ale ještě jistě neví, kdy to bude. Doufám, že k tomu dojde v srpnu nebo září. A vzhledem k tomu, že hranice nebudou asi ještě úplně otevřené, tak jediný, koho chci aktuálně ztrestat za kecy, je Baba Jaga.“

Tedy zápasník Václav Mikulášek.

„Ano. A taky jsem Oktagonu jasně řekl, že za ty kecy, které Mikulášek měl, bude mým dalším soupeřem, jestli chtějí, abych nastoupil. Doufám, že s tím Ondra (Novotný, promotér Oktagon MMA) počítá a měl by s tím počítat hlavně Baba Jaga, protože já ho do té klece dostanu.“

A jakými řečmi vás vlastně naštval?

„Bylo toho přes internet hodně. On je prostě blázen. V některých komentářích zmiňoval, že boxuju jako jeho sestřenice. Ale to mě nedokáže rozházet. Spíš mi vadí, že tvrdí, že se mnou určitě jedno kolo vydrží. To je opravdu skvělá mentalita, jít se mnou do zápasu, aby přežil jedno kolo. Ale já mu zase garantuji, že jedno kolo nepřežije. Udělám z něj příklad. Momentálně mě nikdo na československé scéně nenapadá. On si o to tak dlouho koledoval, tak dlouho si o to říkal, že kdo chce kam, pomozme mu tam. Proto jsem Ondrovi říkal, že to žrádlo musí lvům předhodit, abych se znovu rozzápasil, naladil se na vítěznou vlnu a pak můžeme dělat další veliké věci.“

Ale jestli se nepletu, Mikuláška naštvalo, že jste o něm řekl, že není zápasník. Tím se odstartovala vaše slovní válka přes sociální sítě, ne?

„Řekl jsem, že je to takový sranda fighter, který se pere po diskotékách. To jsem nemyslel nijak špatně vůči němu. Tak to je, to je realita. On zápasit neumí, není to pořádný zápasník. A on se strašně urazil a začal mít hrozně hloupé řeči. Ani ne tak o zápasení, ale například o tom, že šilhám a podobně. A že boxuju jako jeho sestřenice? Až ho bude Terminátor pět minut mlátit do hlavy a na kocni prvního kola ho ukončí, tak se uvidí, jestli ještě bude říkat podobný věci.“

Dobře, takže už si Terminátor zaměřil soupeře…

„Přesně tak!“

Taky se v poslední době hodně řešilo, že Attila Végh ohlásil, že další zápas bude mít v boxu, a proto padá možnost vaší odvety v blízké době.

„To padá, ale ne proto, že bude mít zápas v boxu. Nejsou proto ani podmínky, byla pandemie, žádné veliké akce se v blízké době dít nebudou. To, že půjde někam boxovat, je pro mě jenom dobře. Alespoň nebude ve sportovním důchodu a nic nedělat. Je dobře, že bude muset makat a připravovat se. Protože Attila Végh se mnou do té klece znovu vleze, jakože se Terminátor jmenuju! Co jsem slíbil, to jsem doručil. A teď slibuju, že doručím tuhle odvetu. Já už nemám pro co jiného zápasit, UFC mi definitivně uteklo. Teď je mým snem odveta.“

Kterou si ale, jak jste v minulosti sám říkal, musíte zasloužit.

„Přesně tak. Nikdy jsem netvrdil, že příští zápas bude hned odveta. Respektuji, že je Attila teď vlastně v pozici šampiona, bude s ním chtít zápasit každý druhý a já si to budu muset zasloužit. Zmlátím kohokoliv, koho přede mě postaví. Odstartuje to Baba Jaga a pak kdokoliv další.“

Ještě se vrátím k boxu. Ač v blízké době žádný zápas v ringu dohodnutý není, fanoušci si mohli na vašich sociálních sítích všimnout, že jste začal box občas trénovat. Jak vás to baví?

„Teprve začínáme, ale určitě mě to baví. Vím, že je to moje veliká slabina a baví mě to hlavně proto, že se na každém tréninku trochu zlepšuju. Během každého tréninku uděláme krůček kupředu, uděláme něco nového. V tom boji na zemi to mám zajeté, ale v boxu se na každém tréninku učím něco jiného. Je tam hodně práce, kterou potřebuju udělat."

KARLOS SHOW: Marpo s Noidem promluvili o zápasení, šikaně, došlo i na stare down

Vémola si zatrénoval s Krajem. Bral bych ho jako trenéra, říká Karlos