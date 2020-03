Krampol: Bojovníci jsou jednodušší? Vémola lidi přesvědčí, že to neplatí | iSport.cz

Sám je na televizní obrazovce jako doma, a to nejen jako herec, ale i moderátor. I proto byl prý Karlos Vémola při natáčení boxerského dílu své KARLOS SHOW s Jiřím Krampolem nervózní. Krampol měl ale pro bijce v roli moderátora jen slova uznání. „Dělá to suverénně a bezprostředně, což je nejdůležitější,“ hlásil slavný herec po natáčení.

„Většina lidí se mylně domnívá, že když je někdo silnej, schopnej bojovník, že to je spojený s tím, že ten člověk je jednodušší,“ zamýšlel se Jiří Krampol po natáčení Karlos Show, v níž se potkal s Rostislavem Osičkou, Rudolfem Krajem a kráskou z ringu Lucií Sedláčkovou. „Karlos lidi přesvědčí, že je to inteligentní kluk, kterej na to má,“ má jasno Krampol.

Tomu se líbila i bijcova bezprostřednost. „Většina lidí, když začíná v nějaký talkshow, tak hraje. A to je to nejstrašnější, co může být. Protože to není přirozený,“ vysvětloval herec, který se prý díky Vémolově hecování málem chytil právě s boxerským veteránem Osičkou. „Skoro jsme se do sebe dali,“ smál se Krampol. „Já jsem nechtěl, abyste se rvali, vy jste byli moc hrrr. Měli jste se na sebe jen dívat,“ reagoval pobaveně Vémola.

Toho chvála od hosta potěšila. „Mám z toho strašnou radost, protože jsem byl nejnervóznější ze všech natáčení… Pan Krampol je skvělej moderátor, já jsem sledoval všechny jeho show, třeba Nikdo není dokonalý,“ vyzdvihl.

KARLOS SHOW: Radši do držky dát, než dostat, bavil Krampol. Co ženy v boxu?

Vémola v KARLOS SHOW zpovídal atlety: Jak je to se sexem před závodem?

KARLOS SHOW: Koule dvakrát nad patou! Bugár učil Vémolu, jak na disk