Kincl o debutu v boxu: Manželka to neprožívala. Soupeř byl tvrďák | iSport.cz

Talentovaný pan Kincl, dal by se parafrázovat název slavného filmu s ohledem na to, co známý MMA zápasník předvedl v souboji se zkušeným ringovým válečníkem Martinem Valentou. Další duel čeká Patrika Kincla opět v jeho hlavní disciplíně. Navíc s polskou legendou.

Jak jste s premiérou v boxu spokojený?

„Musím říct, že docela jo. Myslím si, že mi tato zkušenost pomůže i v MMA. Vyzkoušel jsem si spoustu nových věcí, které jsme s Dušanem Macákem trénovali. A byl jsem schopen to do toho zápasu dát.“

Je to hodně velký rozdíl proti MMA? Ať už třeba tříminutová kola...

„Nejsem zvyklý se prát na tříminutová kola, i když nějaké tříminutové sparingy mám, ale načasovat si tempo nebylo úplně jednoduché. A jelikož jsem neslyšel svůj roh, jak jsem na tom s časem, tak jsem nevěděl, kdy přesně mám víc zabrat, kdy si to utáhnout. Soupeř byl tvrďák, měl pro mě celkem nepříjemný styl, kdy za mnou chodil hodně dopředu v dvojáku. V pauze mezi koly jsem říkal trenérům, že mám strach, že utahá mou pozornost. Přestanu se hýbat správně na nohách, začnu si moc věřit a on toho využije. Říkal jsem jim proto, aby mě hecovali.“

Před zápasem jste žertoval, že jestli se budete na konci svého prvního zápasu v boxu válet v krvi, tak už nejspíš ztratíte chuť si to opakovat. To se nestalo, půjdete tedy ještě do ringu?

„Bavilo mě to, užil jsem si to. Ale v zákulisí jsem mluvil s Martinem Hofmannem , hercem, který sám box trénuje, a ten mi poradil, abych dál v této disciplíně nepokračoval.“

A řekl proč?

„Ne. Ovšem podle toho, jak jsme se bavili, jsem pochopil, co tím chtěl říct. Špatně se to vysvětluje, přesto myslím, že vím, co tím myslel. Je to určitě rozumný. Sice nikdy neříkej nikdy, ale momentálně si chci tento zážitek uchovat a dál se věnovat MMA.“

Kromě toho, že jste zápasil, jste byl i jedním z pořadatelů. Stíhal jste vůbec sledovat, jak akce probíhala? Byl jste s vaším prvním galavečerem spokojený?

„Rozhodně! Myslím si, že akce odsejpala, nebyly žádné prostoje. Měl jsem tam dvě organizační boty. Když jsem rozdával klukům oblečení, prohodil jsem dvakrát rohy. Ale jinak jsem spoustu věcí nemusel řešit. Vzali si to na starost hlavně Dušan Macák s Luborem Stehlíkem.“

Co vám na premiéru v boxu řekla manželka?

„Mou boxerskou premiéru manželka vůbec neprožívala. Říkala: ‚No hele, vždyť je to jenom box.‘ (rozesměje se) Fakt. To bylo vše. Tím, že jsem ani nemusel hubnout do váhy, tak tomu nepřidávala na jakékoliv vážnosti. Ale mohl jsem si za to asi sám. Pojal jsem totiž přípravu maličko jinak než vždycky, byl jsem laxnější. Bral jsem to vážně v pohodě, skoro jen jako trénink.“

A sedla vám i váha do devadesáti kilogramů? Dříve jste v MMA zápasil hlavně ve veltrové divizi, tedy do sedmdesáti sedmi.

„To bylo před karanténou, co jsem se chtěl vrátit do sedmdesát sedmičky, že? (směje se) Během té doby se spoustu věcí změnilo. Ale jak říkám, nepřikládal jsem tomu až takovou váhu, takže jsem kvůli tomu nechtěl zbytečně shazovat a v boxu se to ani nedělá. Tohle byl soupeř, který mi seděl stylově. Kdyby tam byl však někdo s delšíma rukama, bylo by to maličko o něčem jiném.“

Jak na vás zapůsobil zájem lidí?

„Jsem rád, že za mnou i po roce, co jsem nezápasil, stojí a drží mi palce. Spoustu lidí mi psalo, to samozřejmě potěší.“

Stále platí, že vás další zápas v MMA čeká s proslulým polským a velmi tvrdým bojovníkem Michalem Materlou?

„Pořád je to ve hře. Organizaci KSW to zajímá, Michala Materlu také a mě taky. A spousta diváků to chce vidět, ať tady u nás, nebo v Polsku. Ten zápas je tedy rozhodně na pořadu dne a čekám na organizaci, až mi dá vědět. Předběžný termín se stanovil na srpen nebo září.“

A kde by se měl uskutečnit?

„V Polsku, ve Varšavě. Takové alespoň byly původní zprávy, že se to bude konat tam ve studiu bez diváků. Ale do té doby se to může xkrát změnit.“

MMAsters League: Kincl ovládl premiéru v boxu! Vyhrál nekompromisně na body

Vizitka

PATRIK KINCL

Narozen: 21. července 1989

v Hradci Králové (30 let)

Výška/váha: 180 cm/84 kg

Tým: All Sports Academy

Profesionální bilance: 22:9

(1 bez výsledku)