Kincl ovládl premiéru v boxu! Vyhrál nekompromisně na body | iSport.cz

Překvapení se nekonalo. MMA bojovník Patrik Kincl, jenž si odskočil na boxerskou premiéru, zvítězil. Po čtyřech kolech, v nichž svého soupeře Martina Valentu zasypával zejména tvrdými zvedáky, nebylo o vítězi pochyb. Valenta se snažil tlačit, ale povětšinou zůstával zabalený v krytu a nevysílal moc úderů, Kincl jej proto bez problémů dokázal kontrolovat předním direktem.

Přestože se rodák z Hradce Králové zapsal do nové disciplíny úspěšně, zůstat u ní neplánuje. Hned, jak to bude možné, by se rád představil v organizaci KSW. Jeho protivníkem by měl být polský bijec Michal Materla. Ještě před těžkou přípravou si však může Kincl užít pozitivní zkušenost z první akce nově vzniklé asociace. Zápasníci totiž předváděli opravdu líté bitvy.

Neuvěřitelnou show předvedli například Daniel Brunclík a Tomáš Bolo. Bitva, ve které se misky vah převažovaly z jedné strany na druhou, skončila nakonec na body. Rozhodčí se však nedokázali shodnout, kdo z bijců by si vítězství zasloužil víc, a tak nabodovali střet dvou zkušených bojovníků jako remízu.

Zápas, na který se těšila značná část publika, by se dal označit soubojem mladých nadějí i skvělých trenérů. Sedmnáctiletý Václav Štěpán měl ve svém rohu Patrika Kincla a šestnáctiletý Petr Stříž dostával rady od zkušeného trenéra a rozhodčího Jakuba Müllera. Jako vítěz ze zápasu odcházel favorit Štěpán. Využil totiž delších končetin a skvělým pohybem nedovolil Střížovi zkracovat vzdálenost, sám pak soupeře trápil zejména tvrdými kopy na nohu.

„Pocit je to skvělej, jako každá výhra. Nicméně Petr mě překvapil. Je to tvrďák, šel dopředu, snažil jsem se na to reagovat, a nakonec to vyšlo,“ řekl Štěpán po výhře.

A jaké bylo, bojovat s kamarádem? „Ze začátku jsem si říkal, mám do toho jít, nemám do toho jít, ale nakonec jsem si řekl, jdu do toho,“ usmíval se vítěz. „Navíc si říkám, že zápas sbližuje ještě víc, takže si myslím, že budeme teď ještě větší kamarádi, než jsme byli minulý rok v srpnu.“

Technickým knokautem se poté divákům připomněl také Pavel Šach, kterého mohli fanoušci vidět v prvním kole projektu Oktagon Underground, kde na body podlehl Leovi Brichtovi. Šachův soupeř Adam Stráník tahal celý zápas za kratší konec a po třetím počítání už se nedokázal včas postavit na nohy. Rozhodčí byl proto nucen duel odmávat.

A protože obecenstvo bylo z ukončení před limitem očividně nadšené, nezdráhal se protivníka uspat ani Max Handanagič. Hned v prvním kole rozhodl o svém vítězství nad Pavlem Pilným perfektně načasovaným kopem na hlavu z přední nohy.